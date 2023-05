Un texto minucioso que se asienta en el recorrido por 50 obras discográficas de Les Luthiers y las abundantes revelaciones (jocosas, muchas de ellas) sobre las interioridades de este grupo incomparable a ningún otro. Un combo que comenzó a andar allá por 1964, primero bajo el nombre de I Musicisti, cuando a propuesta de su primer ideólogo, el ya fallecido Gerardo Masana (nieto de inmigrantes catalanes), se aventuró hacer una parodia de la Pasión según San Mateo, de Bach, cambiándole la letra y poniéndole el texto de un laxante. «¡Un sacrilegio!», se admira todavía Núñez Cortés.

Así salió su Cantata laxatón, número irreverente que ellos procedieron a ejecutar del modo más heterodoxo. «Las cantatas se acompañan de un órgano o una orquesta, y como nosotros no teníamos nada de eso, construimos los instrumentos con elementos cotidianos como mangueras, globos, cañas…, que afinábamos como podíamos». Todo ello rezumaba cierto pitorreo a costa de «la pomposidad y el elitismo de la cultura», explica el pianista.

Todos ellos eran músicos con base académica y conocimiento de los catálogos tanto clásicos como folclóricos, y eso se proyectó en su repertorio, que alternaba la cita operística con el tango, la chacarera o la bossa nova, incorporada esta «tras oír cantar cada noche a Vinícius de Moraes, Maria Creuza y Toquinho» en los programas dobles en Mar del Plata y Punta del Este. No se achantaron ni siquiera ante la música de vanguardia: Atlantic 3,1416 (Obertura trágica), pieza consistente en «una serie de ruidos espantosos que terminaban con un choque de ferrocarril» y que venían a proponer una «parodia de la música concreta» (y del compositor suizo Arthur Honegger).

Núñez Cortés se regodea todavía al recordar todos esos sketches y ocurrencias, incluido aquel tema con fondo político, El valor de la unidad, caricatura sobre las divisiones infinitas de los partidos de izquierdas. «Lo terminábamos cantando los seis por separado, con seis letras distintas que convergían en la palabra unidad», evoca sin reprimir la risa. «Y cada grupo se iba haciendo más pequeño, pero con el nombre más largo».

Él se dio de baja del grupo en 2017, por su 50º aniversario. «Estaba cansado, tenía problemas lumbares», revela el músico, que en octubre se convirtió en octogenario. En aquel momento propuso a sus compañeros anunciar un gran concierto de despedida, en el bonaerense Obelisco. «Me miraron con una cara que no olvidaré, y me di cuenta de que estaba solito en esa cruzada». Ya había desaparecido otro de los pioneros, Daniel Rabinovich (2015), «el más cómico, el más Cantinflas», y cinco años después fallecería Marcos Mundstock, «el hombre de los guiones, de la carpeta roja».

Y Les Luthiers han seguido en marcha hasta hoy, con dos históricos en sus filas, Jorge Maronna y Carlos López Puccio. «No comparto la experiencia que están haciendo ellos ahora», confiesa sin voluntad de ir más allá.

Una despedida sin duelo, «con más alegría que tristeza»

El grupo humorístico argentino Les Luthiers llegó ayer para empezar una gira que les llevará por 32 ciudades «con más alegría que tristeza», a pesar de ser la última vez que los seis intérpretes actuarán como formación en este país. En Málaga, la cita será en el Festival de la Cueva de Nerja los días 30 de junio y 1 de julio. «Esta retirada autodecidida es una declaración preventiva, no nos sentimos obligados a seguir, pero sí tenemos las ganas de afrontar este último año con alegría», dijo Carlos López Puccio, uno de los dos fundadores. Puccio pidió a los espectadores no «esperar algo que no está» en referencia a los miembros históricos de Luthiers que ya no están en el grupo e insistió en que el material de la formación «nunca ha sido pedagógico ni ideológico». Jorge Maronna, otro de los históricos del grupo, reconoció que los seis intérpretes han «pensado e imaginado» el legado que quieren dejar tras bajarse del escenario. «Durante muchos años lo pensamos, un Luthiers eterno porque eso parecía ser, había relevos, pero seguía con su público fiel, pero en este punto con Carlos decidimos ya cerrar», explicó. En esa línea, apuntó que la formación da «por terminado este proyecto hermoso que tanto éxito tuvo», aunque, asegura, la gira de despedida «no será un duelo». Y zanjó: «A partir del año próximo Luthiers estará en las redes, los discos, YouTube, los vídeos, pero no en persona».