"Cruz de Navajas es más un musical de Las Vegas que de Broadway"

Con más de 30 canciones puestas en escena, 25 artistas que la enmarcan y 17 técnicos a sus espaldas, Cruz de Navajas, el último Mecano trae consigo la innovación en el escenario, con una avanzada tecnología que da la vuelta al género musical. Del 8 al 25 de junio, en el Teatro del Soho-CaixaBank las canciones de siempre como nunca se han visto ni oído.

¿Qué tenía Mecano para hacerles un musical?

Básicamente: son el grupo español más importante de todos los tiempos. A nivel nacional. E internacional. Todo eso tenía.

Pero es un grupo que hace 31 años que no publica nada nuevo.

Sí, hace 31 años que se separaron y eso quiere decir que hay canciones suyas que tienen más de cuarenta años; algunas treinta. Y, sin embargo, siguen ahí todavía. Vivas.

Según leo, Cruz de navajas tiene mucho de concierto, pero menos de argumento total. ¿Cómo es su espectáculo?

Ya hice un musical sobre Mecano con argumento total.

Hoy no me puedo levantar.

Eso es. Fue un gran éxito. Aquel espectáculo era un tipo de formato concreto, sin embargo, lo que nosotros hacemos no es un musical al uso, no es un concierto, no es un espectáculo audiovisual, pero decimos que es mucho más que todo esto porque une todas esas cosas de tal manera que hay momentos en que a ti te parece que estás viendo un musical, que hay bailarines, hay una historia, hay cantantes, pero esto es así porque recreamos las canciones como si fuesen pequeños musicales independientes que forman parte de un supermusical mayor. Esta manera de hacer el espectáculo es más de Las Vegas que de Broadway.

¿Cruz de navajas porque es un tema que tiene presentación, nudo y desenlace y luego meten las otras canciones?

No sólo. Cada una de las canciones de Mecano tiene muchísimo argumento porque guardan en sí mismas una historia singularizada. Así que dijimos: «¿Para qué vamos a contar una historia por encima de las demás?» Si coges Cruz de navajas tienes historia. También Hijo de la luna. Cada una de ellas son auténticas biblias con todo lo que pasa o con todo lo que cuentan. Es como intentar hacer un musical con canciones de Sabina o Serrat: sería imposible porque cada una de ellas es tan extensa y tan importante...

Se me iba la memoria al We will rock you de Queen, pero veo que no van por ahí los tiros.

No, no van por ahí los tiros. En Cruz de navajas sacamos muchísimo más jugo a cada una de las canciones y de las historias porque llevamos un montón de pantallas de led, transparentes que generan los propios universos de cada una de las canciones. No solamente con los cantantes, también con los bailarines... Se genera un universo específico de cada una de ellas que es muy potente y tremendamente grande.

¿Cómo fue que se le ocurrió esta historia?

Probablemente sea el productor español que más musicales ha hecho de Broadway. Tengo 12 premios Broadway World, media docena de teatro musical, un Max... todo por hacer musicales. ¿Qué me pasaba con esto? Que ya he hecho las producciones más importantes que quería hacer y ahora me apetecía buscar otro tipo de formato que fuera más directo con el público. Hay gente a la que le gusta «Mecano», pero no le gustan los musicales porque en los musicales estás muy encorsetado por la historia que cuentas, mientras que yo aquí puedo utilizar, por una parte, todo lo que es el sonido que tiene un concierto. Normalmente, en un musical no puedes: la microfonía de los musicales es más pequeñita, todo suena más flojito. Aquí utilizo toda la técnica de un concierto a la que le sumo toda la parte audiovisual. Luego hemos metido unos bailarines con unos arreglos coreográficos por cuatro creadores diferentes. Así que hemos sumado en Cruz de navajas todo lo que habíamos aprendido estos años haciendo espectáculos para hacer un montaje más directo.