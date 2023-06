Tras 14 años en activo, cinco discos con un buen puñado de hits dentro y mil noches míticas, hace más o menos un año Novedades Carmiña se separaron. Pero aquella disolución pilló a su cantante principal y guitarra, Carlos Pereiro, Carlangas, con pocas ganas de parar. No se esperaba un cambio tan radical. Novedades se había terminado, pero él se moría por seguir haciendo música.

Carlangas confiesa que esos primeros momentos fueron para él una época bastante triste. No obstante, decidió seguir su instinto y ponerse a trabajar: se rodeó de amigos y siguió escribiendo canciones. Ahora, el trabajo de todo el año pasado al fin va a salir a la luz, aunque ya hemos podido escuchar varios adelantos del mismo desde hace unos meses. Se trata de su disco homónimo Carlangas (Ernie Records, 2023), un álbum que él califica de transición y en el que, mezclando la gran cantidad de influencias que circulan en la mente de este gourmet musical, intenta descubrir a qué sonará Carlangas en el futuro.

¿Cómo se siente? Entiendo que hay una parte de nostalgia por el parón de Novedades, pero también muchas ganas de hacer lo que le dé la gana.

Sí, estoy con un pico de emoción importante por sacar el disco, haber empezado la gira y por mi banda nueva. Ha sido un año raro, no me esperaba lo de Novedades Carmiña, pero creo que, dadas las circunstancias, lo resolví bastante bien. Me rodeé de muchos amigos, de productores como Bronquio, Ortiga o Mundo Prestigio, para enseñarles mis canciones y trabajarlas con ellos. Intentando definir qué era lo que quería hacer en el futuro. Es un disco de búsqueda, muy abierto, porque yo escucho también mucha música y tengo muchas influencias, y me apetecía hacer este ejercicio de apertura. Hay cosas que me encantó hacer, pero quizás no las haga en el futuro y hay otros temas que creo que me marcan el camino a seguir.

Es cierto que el disco es una mezcla impresionante de influencias que van desde Khruangbin o Parcels, hasta Gang of Four o Tom Tom Club, pero también hay electrónica, hip-hop, cumbia, funk, reggae… Entiendo que se siente bien en ese caos controlado.

Me siento muy bien ahí. A mí me gusta la música, no un estilo de música. Creo que en todas las escenas, en todas las épocas, hay cosas muy guays y que tienen un espíritu común. A mí me mola transitar por todos ellos. Ahora el cuerpo me pide canciones como, por ejemplo, Los dineros, como una vuelta a ese sonido setentero y disco, pero no sé. No me lo pedía hace un año cuando de repente abandonamos Novedades y estaba más tristón e hice canciones como Que si quiero o que si tengo, por ejemplo, que son, digamos, más introspectivas o reflejan un poco ese pozo de tristeza. Pero ahora estoy muy feliz. Además, de repente llegamos al final del disco, llega la primavera, tengo 30 conciertos en festivales por delante… Es como que estoy en un momento de bastante buena energía. Ni siquiera he parado de hacer canciones después de terminar el disco.

¿Cómo fue todo el proceso de ir dando forma a las canciones de Carlangas?

Pues las canciones al final parten de unos acordes de guitarra, una armonía, una voz y una letra. A partir de ahí yo voy quedando con gente en mi casa para ver los temas, según creo que le pega más a un tipo de productor o a otro. Es muy interesante soltar tus canciones y ver cómo la gente las lleva a su terreno. Fue un proceso bastante natural. Con Bronquio había hecho cosas y él es productor de cuatro temas de este disco. Estaba pasando bastantes días en Madrid porque estaba preparando un disco con Rocío Márquez y se vino unas cuantas veces a mi casa para trabajar las canciones. Ortiga (otro de los productores) es un muy amigo mío de Santiago. Comparto mucho con él en lo personal y en lo artístico, y me parece uno de los mejores arreglistas de este país y un gran músico. Y con el resto de colaboraciones del disco igual. Tenía una canción que me recordaba bastante a lo que está haciendo Dellafuente y se la pasé para ver si le molaba. Le gustó, así que le dije que podría quedar muy bien con unas palmas y me las mandó. También hay una guitarra de Jaime de Vera Fauna, unos coros de Antía de Bifannah… Tenía muchas ganas de colaborar con gente con la que conecto personal y artísticamente en este primer disco. No quería abrirlo mucho más en ese sentido, porque también hay veces que me da la sensación de que las colaboraciones pueden llegar a ser un poco forzadas. Se vuelven un poco feria y marketing.

¿Cuánto importa el directo?

Mucho. Para mí no tiene sentido hacer todo esto en el estudio sin luego compartirlo con la gente. Es como la segunda mitad del disco, ¿sabes? Llevarlas al público. Estoy muy feliz porque hay muchos esfuerzos puestos en el directo: a nivel técnico, a nivel visuales… Quiero hacer una cosa potente. Llevaba como 14 años sin parar de tocar y tengo muchas ganas de volver a hacerlo. Además tengo la sensación de que hay muy pocos espacios ahora mismo en la sociedad que produzcan el efecto que se da en los conciertos: un sitio donde te puedes relajar, donde te puedes olvidar de la precariedad laboral, te puedes olvidar de las ansiedades contemporáneas y simplemente tienes que levantar una cerveza al aire y bailar, saltar y corear canciones. Eso es gloria. Y yo lo necesito como público y lo necesito como artista.

No ha esperado mucho para empezar la gira.

La idea era lanzar el disco y acto seguido estar en la furgoneta, y así ha sido. Empecé a finales de abril y ya no paro hasta final de septiembre. Tengo muchos más conciertos de lo que me esperaba para ser mi primer disco en solitario, y estoy muy contento de que la peña también haya confiado tanto en lo que yo pueda llevar al directo. Creo que les va a gustar porque me lo he currado mucho. Es un chute de energía salir al directo, porque yo no soy un artista de bedroom pop, tengo más que ver con la verbena que con la habitación.