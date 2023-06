Comienza en Barcelona el Sónar, el festival de «músicas avanzadas» que empezó hace ya 30 años como una cita para los más avezados en la electrónica experimental y alrededores y que hoy es ya un acontecimiento casi masivo sin perder su identidad indagadora y selectiva. Una habitual en su parrilla de artistas y DJs es la malagueña Susana Hernández Pulido, más conocida como Ylia, el nombre que usa desde la cabina y el estudio. Mañana será una de las participantes en uno de los paneles más esperados del Sónar, 'Rave, breaks y folklore desde Andalucía', con el que dar a conocer el estado de las cosas en la escena electrónica del sur de Europa. Un aperitivo del espectacular y movido año que le espera a Hernández: lanza su nuevo álbum. Ame agaru, dentro de menos de un mes y está componiendo su primera banda sonora para el cine, la del nuevo filme del prestigioso realizador catalán Isaki Lacuesta.

«Con 5 ó 6 años mi padre me sentó en mi sillita de enea y me pidió que escuchara con atención. A continuación puso un vinilo de Enrique Morente y una letra se me quedó grabada: 'Compañera de mi alma / no me quieras ayudar / que un arbolito caído / no hay quien lo vuelva a plantar'». Es el primer recuerdo musical de Ylia (lo compartió en una reciente entrevista con Neo2.com). El interés y la curiosidad por la música le llevó después, a los 9 años, al Conservatorio, donde estudió piano clásico. A los 13, ya estaba claro que lo suyo no iban a ser los atriles ni los recitales en teatros: «A esa edad ya hacía mis primeras sesiones, por llamarlas de alguna manera: grababa temas de la radio en cinta contando los compases para que cuadraran usando el play, stop y pause del radiocassette de la cocina». Era cuestión de tiempo que se convirtiera en DJ profesional: a los 16 ya pinchaba en clubs y raves por Andalucía los ritmos rotos que tanto pegaron (y siguen pegando) entre nosotros.

Música

La música de Susana Hernández Pulido como Ylia es sugerente, texturada y muy emotiva. Al menos, según los avances de 'Ame agaru', su inminente álbum en Balmat (sello del prestigioso DJ y crítico musical Philip Sherburne que ha editado delicatessen de, atención, Hoavi y Mike Paradinas, entre otros), muestran una música más sentida que nunca, producto de un año complicado a nivel personal (marcado por el final de una relación sentimental y la muerte de un familiar). De hecho, el título del disco, en japonés, podría traducirse como "La lluvia se levanta".

En el disco se abre también a instrumentos tradicionales, que transcienden el hecho puramente sintético de sus discos y tracks anteriores. Porque Susana jamás abandonó su interés por la música clásica mientras hacía gastar suelas de zapatillas en sus sesiones: estudió arreglos y composición en el Taller de Músics de Barcelona y ha impartido clases de composición musical en diversos centros educativos. Además, forma parte de la banda de directo del heterodoxo cantaor Niño de Elche y ha tocado con nombres clave de la escena indie española como Refree. Precisamente, con Raül Fernández Miró conoció a Isaki Lacuesta en una particular joint venture en el Sónar del 2019: el otrora productor de Rosalía y el cineasta idearon un espectáculo interactivo, en el que Refree e Ylia componían la música mientras Lacuesta montaba las imágenes en directo, usando un software creado para la ocasión.

Al director de películas como 'Un año, una noche' y 'La leyenda del tiempo' le gustó lo que oyó desde luego, porque ha fichado a Hernández Pulido para diseñar la banda sonora original de su próxime filme, 'Segundo premio', una película inspirada en la historia de la banda granadina Los Planetas, pionera del indie en España (y en la que, por cierto, interviene la actriz malagueña Stephanie Magnin). No será, ni mucho menos, el primer trabajo de música aplicada de Ylia: la productora y diseñadora de sonido ya creó no hace demasiado una instalación sonora para ampliar el universo de Por culpa de una flor, un monumental cómic (más de 300 páginas) de María Medem.

No se vayan todavía, que aún hay más: por si fuera poco, Susana Hernández también prepara para esta temporada dos lanzamientos (álbum y epé digital) con el alias que comparte con el productor venezolano Phran, People You May Know. Súmenle sus compromisos en la cabina por toda España y obtendrán un 2023 espectacular.