El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga acoge desde este viernes y hasta el 3 de septiembre 'Las flores salvajes', una exposición del artista Jorge Galindo (Madrid, 1965), uno de los mayores exponentes de la pintura contemporánea en España.

La muestra, comisariada por Fernando Francés, recoge una selección de 24 pinturas de gran formato que tienen como hilo conductor la temática floral, realizadas en su mayoría en los últimos cuatro años.

Algunas de las obras expuestas serán mostradas por primera vez en esta exposición, incluyendo una de las primeras obras que realizó de esta serie en 2009.

A través de pinturas monumentales coloristas, expresionistas y gestuales, Galindo continúa explorando la representación floral mediante un proceso creativo muy físico, lo que da como resultado obras expresivas que rozan la abstracción, han indicado desde el CAC.

Desde sus inicios se ha servido de técnicas como el collage o el fotomontaje, distintivas de su lenguaje visual, incorporando elementos inusuales en el espacio pictórico. En sus obras añade papel pintado con motivos ornamentales y tiras de patrones florales que enmarcan las pinturas.

Para el artista pintar flores supone una vía para la celebración de la vida, una potente defensa del placer de pintar, así como una forma de libertad y liberación absoluta.

El título de la exposición "simboliza de alguna manera la forma en la que el artista hace referencia al aspecto más indómito de la naturaleza, que no se rige por formas ni metodologías humanas, sino por su propio carácter libre", han indicado en un comunicado.

Galindo comenzó su actividad expositiva a finales de la década de los 80 donde en sus comienzos carecía de estudio y pintaba directamente en las calles, plasmando de esta manera más directa y real, la actualidad del momento, donde Madrid era el escenario perfecto.

En el trabajo de Galindo puede apreciarse tras esa vibración de colores tan características en su obra, el nacimiento de un arte oscuro y misterioso; Bernardo Pinto "lo cataloga como un arte casi trágico, como lo puede ser la noche en una gran metrópolis, en calles acogedoras que esconden oscuridad y misterio, creando sentimiento de protección frente al miedo y la adrenalina que provoca éste".

Estuvo vinculado desde sus inicios a los Talleres de Arte Actual del Círculo de Bellas Artes de Madrid, siendo este un espacio muy importante para el desarrollo artístico de los creadores del momento y su influencia se extendió más allá, llegando a tener un impacto significativo en el desarrollo del arte contemporáneo del país.

Esto introdujo al artista en un ambiente de investigación pictórica dentro de una escena vanguardista de constante reinvención y búsqueda de libertad creativa. Las primeras producciones del artista se centraban más en los aspectos materiales y sensoriales que en la propia gramática pictórica, recordando a las creaciones de Manolo Millares.

Aparte de trabajar los elementos pictóricos como lenguaje expresivo, Galindo también lo hace a través de la propia acción de su pintura, "en la que convierte su proceso creativo en un proceso físico y de sufrimiento", utilizando metodologías características de Pollock al trabajar con el lienzo sobre el suelo.

La constante investigación de Galindo sobre los elementos lo lleva a experimentar e incluir en sus pinturas objetos de todo tipo, recontextualizando de esta forma cada enser y explorando la relación entre las imágenes y los objetos de la vida cotidiana. Por eso en su evolución pictórica es posible apreciar una sutileza en cuanto a la elección de materiales para componer ese collage pictórico.

Las obras expuestas en 'Las flores salvajes' recuerdan en cierta manera a los grandes formatos utilizados en publicidad, como pancartas o vallas publicitarias; a menudo, estas muestran imágenes en movimiento y el espectador se adentra a modo de Alicia en el país de las maravillas "en un mundo lleno de magia, haciendo al espectador cuestionarse los limites entre lo real y lo ficticio".

Uno de los últimos proyectos del artista es la exposición realizada a finales de 2019, y que después se ha repetido en diferentes lugares, 'Flores', junto al icónico director de cine español Pedro Almodóvar, con el que realizó esta muestra donde de forma oficial el cineasta vivía su primera experiencia como artista plástico.

La carrera de Jorge Galindo lo llevan a tener una gran cantidad de exposiciones individuales y colectivas tras de si, aquí algunas de ellas. Algunas de las individuales son 'Folies de humedad', Almine Rech Gallery, París (2023); 'Rawhide Chopsuey', Nino Mier Gallery, Los Ángeles (2022); Ornamental, Andersen's Contemporary, Copenhague, (2022); o la de Galindo y Pedro Almodóvar, que ha estado en varias ciudades como Lisboa, Madrid o Almería, además de en Derneburg (Alemania).

Entre las exposiciones colectivas mas significativas están 'About Art 2023', Logomo Cultural Center de Turku, Finlandia (2023); 'Sem Título', Galeria Fernando Santos, Oporto (2023); 'These days, part II', Sotheby's y Vito Schnabel Gallery, Beverly Hills, Los Ángeles (2022); 'There is a fine line between genius and insanity* but you snorted it. Bosco Sodi', Jorge Galindo and Richie Culver, Galería Fernando Santos, Oporto (2022); o 'FIVE!', Valerius Gallery, Luxemburgo (2022).