Las famosas leen y leen fenomenal

Hace casi un año que medio internet se convirtió en detective para adivinar cuál era el libro que aparecía en un post de Instagram de Rosalía. Y lo adivinaron. Era En la Tierra somos fugazmente grandiosos, del escritor Ocean Vuong. La confirmación vino poco después, cuando la artista reposteó una storie del autor con un disco de ella con esta dedicatoria: «Para mi escritor favorito en el mundo, el que siempre me emociona». Este es, sin duda, un caso maravilloso de prescripción literaria.

Pero, más allá de las recomendaciones puntuales de lectoras famosas y con buen gusto (y eso va de Rosalía a la reina Letizia), está el fenómeno de los clubs de lectura de las estrellas. No es algo nuevo si tenemos en cuenta que uno de los más importantes, el de la poderosa Oprah Winfrey, se inauguró en 1996 como una sección de su programa The Oprah Winfrey Show. Pero los últimos años este fenómeno ha crecido para el placer de lectoras y editoriales. ¿Es esta prescripción un gesto altruista? ¿Es un negocio? Pues a veces es una cosa y a veces es las dos. Pero siempre se sale ganando. Por muchos peros que pongamos, animar a la lectura y poner el foco sobre determinados libros y autoras siempre será algo bueno.

Actrices y cantantes

El uso del femenino en este artículo no es casual. Es cierto que uno de los clubs de lectura más famosos de Estados Unidos es el de Jimmy Fallon, concebido como un apartado de The Tonight Show. El presentador propone cada verano varios libros, invita a los espectadores a compartir en redes el que más les apetezca leer y, una vez elegido, pasa a ser la lectura del verano. La elección del año pasado fue Mañana, mañana, y mañana, de Gabrielle Zevin, a día de hoy un fenómeno en todo el mundo. Aun así, salvo excepciones como la de Fallon, la mayoría de estos clubs de lectura están en manos de mujeres famosas.

Muchas son actrices, pero no todas. También hay cantantes, incluso aristócratas: Carlota Casiraghi es miembro del exclusivo club de lectura de Chanel Les Rendez-Vous Littéraires rue Cambon (disponible en YouTube y con charlas en torno a figuras como Virgina Woolf). Y, obviamente, esa mayoría femenina determina el tipo de libros que leen, recomiendan, comparten y comentan a través de distintas vías (posts de Instagram, podcasts, videollamadas con autoras o encuentros presenciales). Casi todas sus lecturas, tanto si son novedades como si no, son libros escritos por mujeres. Y, en la mayoría de los casos, se pone el foco en la escritura de los personajes femeninos y en cómo esas autoras abordan temas como el espacio que ocupa la mujer en la sociedad, la maternidad, la sexualidad femenina o la relación con nuestros cuerpos. Hay muchos temas e intereses, pero es cierto que éstos ocupan un lugar central.

Altruismo y negocio

Uno de los clubs de lectura más importantes es el de Reese Witherspoon. La actriz creó en 2017 el Reese’s Book Club (@reesesbookclub), cuenta de Instagram desde la que recomienda sus novedades favoritas. Sus recomendaciones, siempre de libros de autoras, no solo son magia: convierte en best seller lo que toca. También ha hecho de esa prescripción un negocio. A través de su antigua compañía Hello Sunshine (la vendió en 2021 pero sigue vinculada), Witherspoon compró los derechos de algunas de las novelas comentadas en su Reese’s Book Club para convertirlas en series y películas.

De sus manos han salido propuestas como la serie Big Little Lies (2017-2019), a partir de una novela de Liane Moriarty, o la adaptación de La chica salvaje de Delia Owens. Evidentemente habrá quien considere que el club de lectura es la excusa. Pero, excusa o no, el negocio de Witherspoon ha dado voz a numerosas autoras y nutrido la ficción televisiva y cinematográfica contemporánea de historias de mujeres, con protagonistas con entidad y, en muchos casos, con personajes femeninos de más de 30 años.

Diferentes perfiles

Es dificilísimo elegir entre tantos clubs de lectura. En este artículo merecería más espacio el de Sarah Jessica Parker, que incluso tiene su propio sello literario: SJP Lit (@sjplit). También el de la actriz Emma Roberts, que lleva con su amiga Karah Preiss el club de lectura Belletrist, con 271.000 seguidores en Instagram (@belletrist). Desde su cuenta comentan libros, ofrecen vídeos con entrevistas a autoras e invitan a sus amigos a recomendar sus lecturas. O los clubs de lectura de Florence Welch (@betweentwobooks), líder de Florence and the Machine, o de Emma Watson. Aunque en 2020 se desvinculó del proyecto, no hay que olvidar que la actriz y activista fundó en 2016 el club de lectura feminista Our Shared Shelf (@oursharedself), del que vale la pena recuperar su entrevista a Rebecca Solnit.

Sin embargo, hay tres especialmente llamativos, entre otras cosas, por los momentos que nos han regalado. Uno es el club de lectura de Natalie Portman: Natalie’s Book Club. Desde su cuenta de Instagram @natsbookclub, la actriz no solo recomienda (con gusto exquisito y muy pendiente de una amplia representación cultural) a autoras como Deborah Levy, Jia Tolentino, Catherine Lacey, Annie Ernaux o Natasha Brown. También nos ha regalado maravillosas videollamadas, en un tono muy cercano, con autoras como Olga Tokarczuk y Rachel Cusk.

Otro club de lectura llamativo es el que la modelo Kaia Gerber empezó en Instagram en el confinamiento y cuya cumbre son los directos (muy de estar por casa) con famosos para hablar de libros. En YouTube están disponibles, por ejemplo, sus charlas con Paul Mescal y Daisy Edgar-Jones sobre Gente normal, de Sally Rooney, o su conversación con la modelo Emily Ratajkowski sobre Según venga el juego de Joan Didion.

Pero, sin duda, una de las famosas que nos ha dado mejores momentos literarios últimamente es Dua Lipa. Hace unas semanas, sin ir más lejos, la escritora Irene Vallejo compartía en redes una foto con ella tomada en el prestigioso festival literario Hay Festival de Gales, al que la cantante acudió para grabar en directo un capítulo de su podcast Dua Lipa: At Your Service con el escritor Douglas Stuart (Un lugar para Mungo). Dua Lipa, que en octubre de 2022 dio un discurso sobre el valor de la lectura en la ceremonia del Premio Booker, ha incorporado a su newsletter Service 95 (@service95) el espacio Club de Lectura, donde (vinculada a su Instagram personal) comparte sus lecturas y cita a autores como Simone de Beauvoir, Virginie Despentes y Kazuo Ishiguro. Las famosas leen y leen fenomenal.