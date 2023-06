La escritora soriana Cristina Fernández Valls ha ganado el decimocuarto Premio Internacional de Literatura Infantil Ciudad de Málaga en la modalidad de narrativa, dotado con 10.000 euros y la publicación de la obra ganadora, con el libro "Nana de la luna llena".

A esta edición se han presentado 160 obras procedentes de varios países, ha informado este viernes el Ayuntamiento de Málaga, que convoca el premio.

Fernández Valls nació en 1983 en Soria, aunque con 7 años se trasladó junto a sus padres a vivir a Santander y actualmente reside en el Reino Unido.

Algunas de sus obras las ha escrito en inglés, y sus poemas y relatos cortos han aparecido publicados en revistas y antologías literarias como "Cuentamontes", "Casa África", "From Glasgow to Saturn", "Flashfiction Review" o "The Independent London Short Story Prize".

En 2022 logró el Premio de Literatura Infantil El Barco de Vapor, que convoca anualmente la Fundación SM, con la obra "Jack Mullet de los siete mares".