¿Qué lleva a un autor dedicado tantos años a la literatura infantil a escribir una novela tan turbia como «La rebelión de los buenos»? ¿No es un giro muy radical?

Al principio sí puede ser porque son dos géneros y dos formatos totalmente distintos. Los futbolísimos, por ejemplo, son libros de misterio, pero son muy blancos porque están dirigidos a niños. Esto es muy turbio, sí, porque es una novela negra, muy negra y muy oscura. Tengo la suerte de que puedo escribir lo que quiero y necesitaba contar esta historia. No es un giro radical porque también he hecho guiones de cine y de teatro. Me gusta ir cambiando de género y formato. Sé que a la gente le gusta que te especialices en algo y a mí se me ha encasillado en la novela infantil, pero yo voy cambiando y haciendo cosas distintas que algunas me salen muy bien y otras no tanto. Escribir La rebelión de los buenos ha sido un viaje tremendo.

¿Ganar el Premio Fernando Lara es una confirmación de que este es el camino?

Si te digo la verdad, no sé. Como lector, con la novela negra es el género con el que más disfruto. He leído muchísimo y, quizás por eso, me daba tanto respeto el hacerlo y he tardado tanto en escribir esta novela. Ahora que he empezado, pienso seguir. Me encuentro que es como mi hábitat natural.

A pesar de todo, su historia, unos abogados que se enfrentan a una poderosa multinacional farmacéutica, ¿es una loa a la esperanza?

No sé si soy muy ingenuo, pero yo creo firmemente que el ser humano, en esencia, es bueno. Lo creo, de verdad que lo creo. A pesar de que en la novela hay mucha corrupción y cosas moralmente intachables, al final, hay como mucha esperanza porque si rebuscas, todos tenemos un lado bueno que merece la pena.

¿De forma encriptada se da una lección de moral?

Para mí, cualquier novela buena tiene que tener dilemas morales. O encrucijadas morales. Si no, no es una buena novela. Para mí eso es la literatura. Yo intento no dar las respuestas y que el lector llegue a sus propias conclusiones. Los personajes de La rebelión de los buenos se enfrentan a dilemas morales muy gordos. Al escribir, yo me pregunto, qué haría yo en una situación así e intento no dar la respuesta.

¿Cree que con dinero se puede todo?

En mi opinión hay una clase privilegiada de ricos y de superricos para los que la vida es muy distinta que para el resto. Ellos consideran que «sus» privilegios son naturales cuando realmente no lo son. Ellos creen que el resto de los mortales vivimos en otra vida, casi en otro planeta distinto. La novela también habla de eso, de la diferencia de clases y de cómo hoy en día esos muros que nos separan son todavía difíciles de derribar.