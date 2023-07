El cantautor británico Seal se ganó al público de Marbella en un concierto intimista en el que demostró que no sólo tiene una gran voz, sino que derrocha actitud, fuera y dentro del escenario. Un escenario del que se bajó en varias ocasiones para cantar junto a sus seguidores “Violet” y “Love’s Divine”, entre otros temas.

Hay cantantes que brillan por su voz y otros que brillan sin tenerla, hay artistas que un día están en lo más alto y al siguiente caen en el olvido. No es el caso de Seal cuya voz y carisma, a sus sesenta años y tras tres décadas en activo, siguen estando en plena forma.

Arropado por su banda, cinco músicos y una voz femenina, el británico actuó en esta turística ciudad del litoral andaluz tras trece años y algunos de los presentes, como Macarena Granados, revivían este viernes en Starlite aquel mítico concierto que Seal protagonizó en 2010 en la plaza de toros marbellí.

La actuación comenzó pasados quince minutos de la hora prevista, las 22:00 horas, en ese momento se encendieron las luces y el cantautor londinense se dejó ver por primera vez en el escenario.

En un guiño a la ciudad en la que actuaba, saludó al respetable con un “buenas noches Marbella”, en español y con un marcado acento británico como el de la mayoría de los asistentes a esta velada musical.

Arrancó el concierto con “Crazy”, le siguió “The Beginning”, ambos temas del álbum homónimo, “Seal”, que vio la luz a principios de los noventa. A partir de ahí, hora y media de música en directo y pura adrenalina.

El británico cantó, bailó, saltó y se paseó de un lado a otro del escenario enfundado en un conjunto de pantalón y camisa color blanco que contrastaba con el tono oscuro de su piel, que con la luz de los focos mostraba las cicatrices que le ha provocado la enfermedad autoinmune que padece, el lupus eritematoso cutáneo.

El artista derrochó energía desde el principio hasta el final y puso a bailar al público al ritmo de canciones como “Bring It On”, de su segundo álbum de estudio “Seal II”.

Al interpretar “Violet” se bajó del escenario para mezclarse con los asistentes que, gratamente sorprendidos, no daban crédito al ver al artista cantando a su lado mientras su equipo, algo estresado y más preocupado por él que él mismo, seguía sus pasos al milímetro del igual modo que minutos antes del evento había condicionado la publicación de las fotos a una autorización que no llegó.

No sería esta la primera vez durante la noche que Seal se sentó entre los asientos de platea. El gesto, acogido con entusiasmo por los presentes, se repitió al interpretar la galardonada “Kiss from a Rose”, tema incluido en la banda sonora de la película “Batman Forever” y por la que recibió tres premios Grammy en 1995.

Ya en la recta final del concierto y antes de interpretar “Prayer for the Dying” y “Killer”, Seal compartió una reflexión con sus seguidores respecto al sentido de la vida (“sense of purpose”, en inglés) que todo ser humano busca.

El suyo, el motivo por el que continuar adelante día a día no es ni el dinero ni la fama, aseguró, y confesó que había descubierto algo “extremadamente importante” ya que su propósito no era otro que conectar consigo mismo y con los demás. “No hay debilidad en tener miedo”, precisó, son cosas que forman parte del proceso para reconectar con nosotros mismos, concluyó.

El artista londinense, al que se notaba cómodo con una aforo en el que apenas quedaban huecos libres, eligió para terminar “Get It Together” y “Love’s Divine” que cantó, de nuevo, rodeado de un público que, sin duda, no olvidará este concierto.