Pavement, uno de los conjuntos de indie rock más relevantes de los años noventa, ha protagonizado la segunda jornada del festival Bilbao BBK Live que durante unos momentos ha regresado a aquellos años de la mano de los clásicos de la banda californiana. El concierto, el único de este año en España de la banda liderada por Stephen Malkmus, ha sido del agrado de sus seguidores, a pesar de haber durado poco más de una hora, tiempo en el que los californianos han enlazado todas esas canciones que les llevaron a convertirse en una banda de culto.

Sin embargo, éxitos como 'Grounded', 'In the mouth a desert', 'Trigger cut' o 'Silence kid', que han sonado al comienzo de la actuación, no han servido para retener al público ajeno a la historia de la banda que ha ido abandonando la campa situada frente al escenario principal en busca de lugares más atractivos. La actuación, dominada por las guitarras distorsionadas y la inconfundible voz de Stephen Malkmus, ha continuado con más clásicos -'Harness your hopes', 'Kennel district' o 'Shady Lane'-, sin que el interés de los asistentes, más allá de los seguidores del grupo, haya aumentado.

Con 'Cut your hair', uno de los temas más destacados de la noche, 'Father to a sister of thought', un enérgico 'Unfair' y 'Gold soundz', que han sonado seguidos, Malkmus y compañía han conseguido el mejor momento de la actuación, antes de interpretar 'The Hexx' y 'Stereo'. En la parte final han sonado 'Spit on a stranger', 'Tape slowly' y 'Range life', otro de los clásicos de la banda con el que Malkmus y compañía se han despedido, sin bises, de los espectadores que todavía continuaban frente al escenario.

Esta segunda jornada del festival se ha caracterizado por la variedad de propuestas y de estilos musicales que se han podido escuchar, así como por la dispar procedencia de los artistas que se han subido a los escenarios que hay repartidos por el recinto del monte Kobetas.

El escenario principal ha recibido al rapero argentino Duki, que ha llegado con su tercer y reciente disco, 'Antes de Ameri', el mismo día que se han puesto a la venta las entradas para el concierto que ofrecerá en el Santiago Bernabéu dentro de un año, el 8 de junio de 2024. El músico argentino, estrella del trap con una ingente masa de seguidores en redes sociales y plataformas, ha ofrecido un concierto que musicalmente se ha situado en las antípodas de lo que un par de horas más tarde iba a mostrar Pavement en ese mismo escenario. Duki ha conjugado energía y rabia durante una actuación que ha comenzado con la canción 'Rockstar', con llamaradas incluidas, y en la que ha repasado algunos de sus temas más conocidos como 'Si te sentís sola', 'Antes de perderte' o 'She don’t give a FO' y 'Givenchy', que han cerrado el concierto.

Los no tan jóvenes y quienes no soportan el trap han encontrado un buen refugio en las barras distribuidas por el recinto y los puestos de comida, y también han podido ver y escuchar, a la misma hora en el escenario pequeño, a Tinariwen, banda musical tuareg originaria de Argelia. La mezcla de rock y folk que Tinariwen ha ofrecido ante un entusiasta y muy numeroso público ha contrastado con la música electrónica para bailar que se ha escuchado después en el segundo escenario, a cargo de la irlandesa Róisín Murphy, y con el rap y pop urbano llegado de Colombia con Nampa Básico.

Murphy ha desplegado todos sus recursos musicales y visuales, con cambios de vestuario, pelucas y sombreros, para llenar el ambiente de sonidos disco con un toque funky gracias a temas como 'Overpowered', 'The Universe', 'Something more', 'Incapable' o el más reciente 'CooCool'.

Este sábado, el festival vive su tercera y última jornada con la presencia destacada de la banda británica Arctic Monkeys, cabeza de cartel que repasará sus éxitos y presentará sus nuevas canciones, y las actuaciones de The Idles, Love of Lesbian y The Last Dinner Party, entre otras.