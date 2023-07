«Los gustos musicales son ahora más manipulables y previsibles»

En una entrevista en plena época del coronavirus dijo usted que, tras la pandemia, el clubbing sería mucho mejor, porque habría más ganas de fiesta y de disfrutar. ¿Ha terminado siendo así?

¡No me he equivocado en ni una coma de aquella predicción! [Risas] Sólo hay que ver no sólo los clubs o festivales, sino que también los restaurantes, hoteles, los aviones llenísimos... La gente quiere disfrutar, por fin, la vida a tope.

Como DJ una de sus funciones es detectar los gustos de la gente, anticiparse a lo que les gusta a los clubbers antes incluso de que éstos lo sepan. ¿Cómo han evolucionado los gustos musicales?

Pues han pasado a ser impuestos por las redes sociales, véase TikTok, Instagram o YouTube, lo que lo hace todo mucho más manipulable y previsible. Para mí, el no investigar qué está pasando más allá de estos medios nos hace perder en cuestión de calidad musical.

¿Es difícil negarse a pinchar reggaeton o trap latino o cualquier subgénero del urban que parece haber devorado todo el mercado musical?

Es difícil pero conmigo no contéis [Risas]. Sigo siendo uno de esos nostálgicos que creen que el DJ no solo tiene que hacerte bailar y pasarlo bien, sino que debe hacerlo sorprendiéndote, experimentando y haciéndote pensar al día siguiente qué tema era ese que tanto te gustó y que no conocías. Para oír constantemente lo que ya te gusta están Spotify y YouTube con sus algoritmos... Es como ir a un restaurante de la Guía Michelin y querer probar comida que puedes hacer tú en casa o un vino que puedes comprar en El Corte Inglés... Déjate llevar y disfruta de la experiencia sin prejuicios.

Muchos creen que la vida del DJ profesional, el DJ estrella, es una bicoca. Convénzales de lo contrario.

Pues primero la cantidad de años que estás trabajando por amor al arte, sólo para formarte y tener experiencia e intentar abrirte un camino que cada día es más difícil ya lo hace complicado, y seamos sinceros, a nadie le regalan nada. Yo he sacrificado bodas, cumpleaños, bautizos, Navidades y Nocheviejas toda mi vida, he hecho viajes de 15 horas para pinchar 2... Y en esta profesión no desconectas nunca: yo soy DJ y productor 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Quejarme? No, no esto es mi sueño y lucho por ello, pero fácil no es. Entiendo que si me ves pinchando en una cabina de risas, disfrutando parezca fácil... ¡pero yo siempre he dicho que pincho gratis! A mí me pagan por todo lo demás, por estar hasta las 6 de la mañana despierto, por los aviones, por no perderlos [Risas], por estar siempre con una sonrisa preparada para todo el mundo, por estar lejos de mi familia, por dormir poco, por buscar música nueva todos los días de mi vida, por hacer radio, por producir música sin parar, por intentar reinventarme cada día, porque los éxitos y los fracasos no me nublen mi objetivo....

¿Qué hace uno cuando Wesley Snipes sube a su cabina mientras pincha? Como ésta tendrá mil anécdotas...

¡En este caso, hacer caso a su manager y no dejarle un micrófono para cantar! [Risas] Tengo otra con Jean Claude Van Damme que no puede ser escrita más que en mis memorias, cuando las haga [Risas]

Y otra curiosidad: ¿ha llorado usted de emoción alguna vez durante una de sus sesiones?

Lloré de emoción la primera vez que volví a ver bailar a gente con música a un buen volumen en Cova Santa Ibiza:al acabar, ese aplauso...Hacía tiempo que lo necesitaba y me emocioné.

A los 47 años y con familia, ¿las noches van pesando más?

Pesan muchísimo, y ésta es una de esas cosas por las que digo que cobro dinero y no por pinchar.... Cada día es más difícil pero, por otro lado, tengo la necesidad imperiosa no sólo de seguir mis sueños sino de dar ejemplo a mis hijos de esfuerzo y compromiso con mis obligaciones.

Su vida personal es de lo más estable. No sé si es un cliché eso de que los DJs llevan una vida desordenada...

Siempre he intentado ser muy cuadriculado (quise ser militar de pequeño), y sin esa estabilidad no sé qué habría sido de mí, la verdad. En algún momento de mi vida me he salido de ese cuadrado, pero siempre he conseguido volver a mi camino y eso es muy importante para ser feliz. Ser feliz es mi único objetivo real: si para triunfar más tengo que hipotecar mi felicidad que conmigo no cuenten.

La vida, muchas veces, no está para muchas alegrías: problemas personales, las noticias de los telediarios, la continua confrontación política... ¿Qué hacer cuando uno tiene que pinchar y el cuerpo le pide otra cosa?

Hace no mucho, en la radio, estaba haciendo directo y de repente en un televisor en otro estudio que se veía desde el mío vi el desenlace de la desaparición de unas niñas en Canarias. Y me entró una llorera que fue muy difícil seguir con el programa en el que la misión principal era hacer más alegre a la gente su vuelta a casa del trabajo. No te queda otra que comértelo y dar lo mejor de ti.

Hábleme de 'Padres Marchosos', el podcast que tiene con su mujer, en el que desvelan, entre otras cosas, cómo pasan en un sábado cualquiera de un cumpleaños infantil a Fabrik.

[Risas] ¡Lo has oído| Es una conversación entre Mayte y yo un día cualquiera en un momento cualquiera pero subido a podcasts... Hablamos de las cosas que nos pasan en el día a día y me parece de lo más divertido. Ahora vamos a empezar la temporada 2 y la verdad que cuando lo hacemos me lo paso súper bien.

Marco y Martina, sus hijos, ¿cree que seguirán tus pasos, les interesa la música más allá de la escucha casual?

Ojalá sigan mis pasos de luchar por sus sueños, por ser felices, por vivir la vida a tope... No sé si con la música o no, aunque Martina apunta maneras artísticas. Si algún día, cuando sean mayores, buscan en Google sobre su padre y aparece esta entrevista decirles que los amo con toda mi alma y que luchen siempre con todas sus fuerzas... Y que no se rindan.