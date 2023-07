A sus 62 años, José María Sanz ha vivido en sus últimos tiempos algunos de sus acontecimientos definitivos, de los que marcan. De un lado, la pandemia le terminó reformulando de alguna manera: retomó su gira de poesía contemporánea, «todos en una furgo, cuando aún no había vacunas». «Fue la gira más importante y emocionante que he hecho en mi vida», resumió el cantante. De otro lado, poco después, superó un problema de salud (un bocio en el cuello), que a punto estuvo de dar al traste con su carrera. «Aproveché un momento tan contundente para transformarme», reflexionó. El nuevo Loquillo es el de siempre de otra manera, y lo demostró en la noche de este viernes en la Plaza de Toros de La Malagueta.

'El Rey' es el título de la gira con la que el icónico cantante catalán retoma el tour de su disco recién salido del horno entonces, 'Diario de una tregua', que fue trastocado por el coronavirus. Sobre el escenario del coso de Réding, Sanz hizo del álbum un argumento principal pero, cómo no, repescó algunos de los temas básicos de su repertorio, interpretados por una banda potente y sólida. El Rey también es una canción del citado disco, quizás su propio My way: «Yo siempre estoy y se me espera / Nunca vi la vida desde la barrera/ Yo me expongo y también propongo / Y lo hago todo a mi manera», cantó anoche el cantante más icónico del rock español.

Porque el vocalista es más que músico; es un tótem: sexagenario ya, José María Sanz mantiene incólume su pose de dandy con su inconfundible traje negro, casado con su propuesta y sus característicos movimientos. Dice que la edad se llevará por su faceta más poética y reflexiva («No pienso estar pegando saltos en un escenario con 70 y tantos», ha dicho en alguna ocasión) pero lo cierto es que el Loquillo rockero tiene cuerda para rato. Sigue siendo el último clásico, el rey del glam, una rock and roll star, el hombre de negro, feo, fuerte y formal... Sigue siendo, claro, Loquillo.