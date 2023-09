La Costa del Sol es tierra de festivales. Este año ha roto definitivamente barreras, al sumar nuevas citas en Málaga capital o Nerja a los largos ciclos musicales que representan Starlite o Marenostrum. El Cala Mijas vive desde este jueves su segunda edición, la de la consolidación, al ritmo de algunos de los grandes grupos o solistas internacionales.

En su primera jornada, los canadienses Arcade Fire pusieron a bailar a unos 40.000 «calamijers», tal y como se autoproclaman los asistentes a este multitudinario festival. El festival que se prolonga hasta este sábado confía en volver a superar, como hace un año, la barrera de los 100.000 asistentes.

La promotora Last Tour y el Ayuntamiento de Mijas incidieron en la apertura de puertas en el gran esfuerzo organizativo que requiere un festival de este calibre, con nombres propios de la escena global que incluyen prácticamente todos los géneros o estilos. Si en 2022 confluyeron en el término mijeño Arctic Monkeys, Liam Gallagher, Nick Cave o Kraftwerk , esta vez se dan la mano junto a Arcade Fire nombres propios como los de The Strokes, Florence + The Machine, Duki, Siouxie o Underwold.

Cala Mijas constituye ya un foro de primera magnitud para asistentes a festivales de las más diversas nacionalidades. De hecho, se celebra en el tercer municipio más poblado de la provincia de Málaga y uno de los más cosmopolitas de Andalucía (con alrededor de 10.000 residentes británicos empadronados). Y a esos números hay que añadirles que en su primera edición concluyeron en la localidad costera, tras revisar el origen de todos los «calamijers», más de nacionalidades distintas.

La organización incidió en las primeras horas de festival en la importancia de haber revisado muchas de las mejoras que hace un año aportaron los asistentes, principalmente a través de las redes sociales, al objeto de hacer más seguro el Cala Mijas. Con hasta seis escenarios diferentes, dos de ellos en el entorno del Torreón de La Cala de Mijas y con entrada gratuita, la programación matinal se extiende desde las doce del mediodía y las cuatro y media de la tarde, mientras que en el recinto principal, el Sonora Mijas, la programación comienza a las cinco de la tarde.

Público de todas partes

Otro aspecto que llama la atención es el de los viajes organizados. Cala Mijas se ha convertido en el festival costasoleño con más viajes organizados desde otros puntos del país, pues han partido expediciones para esta edición desde Granada o Sevilla, pero también desde Madrid, Bilbao, Murcia, Valencia o Valladolid.

Un aspecto en el que también se vuelve a poner el acento es en la ausencia de dinero en metálico en el festival. Todas las entradas y acreditaciones para poder acceder al recinto principal del festival son canjeadas previamente por pulseras, que podrán recargarse en determinados puntos habilitados por los organizadores. Con la premisa de mejorar «la sostenibilidad del evento», todas las transacciones económicas serán digitales. Y las recargas de las mismas también podrán hacerse de manera virtual, a través de la web oficial del festival.

Ya con el recinto principal abierto, los «calamijers» disfrutaron a primera hora de este jueves de formaciones como Vera Fauna o Cala Vento. En el escenario Sunset que abrieron los primeros desfiló luego Amaia y por el Sunrise, de los segundos, antecedió Siouxsie a Arcade Fire y Foals.

The Strokes lideran el cartel de este viernes, que completan Underworld, Lori Meyers, Cariño, M83 o Delaporte. Y en el cierre previsto para este viernes figuran como principales reclamos Florence + The Machine, Duki, Belle & Sebastian y La Plazuela, aunque también son muy esperadas las actuaciones de los malagueños Ballena o de un artista internacional de la talla de José González.

Ya desde los primeros minutos de la segunda edición de este festival, el público asistente coincidía en aportar numerosos nombres de grupos y solistas que quisiera ver en directo en una tercera edición. Nadie duda de que con el acuerdo multianual del Consistorio con Last Tour le aguarda un futuro musical más que prometedor a la gran cita mijeña.

Una pasarela de moda con asistentes de todo el planeta

Tiempos de TikTok, de Instagram, de fotos y vídeos como vías de comunicación, de grabar las actuaciones en vez de disfrutar a primera vista de lo que ocurre en los escenarios. Vestir es un arte y un festival también es una pasarela de moda donde disfrutar sin viajar de las más diversas tendencias en cuanto a vestimenta. El ecosistema formado por los «calamijers» reúne más de 50 nacionalidades, con sus más que diversas formas de entender cómo se vive un macrofestival de verano.