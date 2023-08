«Nos guiamos por la intuición y hacemos lo que creemos que debemos»

El trío de Loja (Granada) integrado por Antonio López, Noni (voz), Alejandro Méndez (guitarra) y Alfredo Núñez (batería) llega al Cala Mijas Festival con una formación renovada, con las adiciones de Miguel de Lucas al bajo y Toni Jiménez a la guitarra. Noni y los suyos demostrarán porqué llevan más de dos décadas de éxito continuado y respeto crítico sin fisuras.

Son ustedes habituales en los carteles de muchos de los festivales de música a lo largo y ancho de nuestro país. ¿Qué se encuentran en este tipo de festivales en cuanto al público? ¿Hay una mezcla de fans y gente que les escucha por primera vez?

Sí, no es lo mismo que un concierto tuyo solo en una sala. Ahí va tu público y se sabe todo tu repertorio. Aquí hablamos de un público más diverso: gente que te conoce, gente que conoce los tres temas que salen arriba en Spotify, gente que no te conoce y gente que pasa por allí a mirar. No lo veo una cosa negativa. Creo que es otro concepto en el que hay que buscar lo mejor. Si hacemos un concierto enérgico, como sabemos hacer, se puede sumar gente nueva y los que nos conoce, que nos vuelva a ver y que disfrute.

Esa energía de la que habla se nota en todo el directo pero, sobre todo, en el final con Alta fidelidad. ¿Por qué esa canción para acabar?

Esto es una cuestión de tradición. Esta canción la hemos tocado más arriba en el set list o en el medio, pero nos dimos cuenta que funciona muy bien para el final, como una explosión. Noni [el cantante de la banda] fue cogiendo ese matiz frontman y empezó a bajar al público. El estribillo dice «Todo esto es culpa de la gente», así que es una forma de compartir con el público y decirles que son los nos han puesto donde estamos. Además, es una canción con un sonido muy crudo, muy punk. Las cosas que funcionan no hay que tocarlas.

A sus espaldas, una carrera de más de 20 años. ¿Dónde está el secreto para ese éxito?

No tengo ni idea de por qué seguimos 20 años después. Sí te puedo decir lo que hacemos: seguir guiándonos por la intuición y seguir haciendo las cosas que creemos que tenemos que hacer. Valoramos mucho la oportunidad que hemos tenido, que es dedicarnos a lo que nos gusta, que es la música, algo que es muy complicado. Intentamos ser fieles a nosotros mismos, pero a la vez buscamos innovar. Luego, el público decide si va a verte o no. En nuestro caso, siguen viniendo, así que seguimos tocando.

Esa pasión por la música trata de transmitirla a su hijo. ¿Le gusta que le acompañe a conciertos?

Sí. Estoy muy contento porque está bien que los conciertos de rock sean para niños. Antes decían «esto no es un sitio para bebés, que la gente se pone ciega y es peligroso». Todo eso está cambiando. La música y los festivales se están abriendo a todos.