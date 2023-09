«Cuando empecé, les decías a tus padres que ibas a ser cocinero y te miraban raro»

Enhorabuena por su último reconocimiento, la Medalla de Asturias. Supongo que muy contento.

A ver, obviamente sí. Pero un poco también abrumado. ¡Es que tengo 54 años! Igual mejor esperábamos a que tuviera 80 y ver entonces si me merezco que me den algo.

Pues hay gente que cree que ya se lo merece. Profeta en su tierra.

Siempre dicen lo contrario, que uno no lo es. Pero yo caí de pie y a mí Asturias en general me da mucho, lo único que recibo de ahí es cariño. Profeta es una palabra muy fuerte. Yo lo único que intento es devolverle a la tierra que me dio la vida un granito de arena de todo lo que me ha dado. Me fui muy joven, crecí en Cataluña, pero siempre la he sentido muy cerca, a su cocina, a su gente... No me olvido de las historias que me contaba mi madre y lo que yo he vivido ahí. Me siento muy orgulloso de ser asturiano y creo que Asturias me ha dado el ADN, el sentido de que perteneces a un sitio. Eso es muy bonito.