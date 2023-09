Málaga . 14-09-2023. Teatro Cervantes. Solista : Maite Alberola, Juan de Dios Mateos y Günter Haumer. Dirección : José María Moreno. Programa : Capricho brillante sobre la Jota Aragonesa en Mi bemol mayor, Gii3, de M. I. Glinka; Danzas polovtsianas del Principe Igor, de A. Borodin y Carmina Burana, de C. Orff

El primer concierto de abono de la Filarmónica de Málaga viene siendo considerado el pistoletazo de salida de la temporada de conciertos dentro de la agenda cultural de la ciudad. No es de extrañar, que el pasado jueves el Teatro Cervantes colgara el cartel de no hay billetes para el primero de los programas de los tres sinfónico-corales que ha incluido en su propuesta artística el director titular de la OFM, el maestro José María Moreno para esta nueva stagione.

Concierto que basculó entre la escuela nacionalista rusa protagonizado por M.I. Glinka y A.Borodin en la primera parte, y como plato sustancioso una página icónica de la centuria pasada de la mano del alemán C. Orff y su cantata escénica Carmina Burana. Para este espectacular inicio de temporada la Filarmónica contó con la participación del Coro Nacional de España. Si la memoria no juega una mala pasada de quien escribe, el conjunto coral no visita el escenario del Cervantes desde la titularidad del maestro Odon Alonso.

Redactada poco después del viaje de M. I. Glinka por España en 1845, su estructura tripartita recoge la magia de una las grandes danzas del folklore nacional como es la Jota, danza de corte vibrante, movido y festivo como rezuma la partitura. Este retrato musical en manos de la Filarmónica destacó en lo técnico por las diferencias entre las secciones de maderas y cuerdas, tibias las primeras y corpóreas las segundas de la mano de Mariam Nahapetyan.

Cerraba la primera parte las Danzas polovtsianas de la Ópera de A. Borodin, El Príncipe Igor. Articulada en cuatro tiempos contrastantes destaca por la exuberancia de su orquestación y los contínuos contrastes que entrelazan atriles y conjunto coral que en el caso del Coro Nacional al cuidado de Miguel Ángel García Cañamero aportaron la suficiente tensión dramática para contribuir decisivamente a una lectura más cálida, evocadora y colorista frente al tono plano de la página anterior.

Las voces iluminadas de la soprano Maite Alberola, el tenor Juan de Dios Mateos y el barítono Günter Haumer aportaron el contraste solista dibujado por C. Orff en su cantata escénica Carmina Burana, protagonista de esta nueva apertura de Temporada de la OFM. Trío sobre el que asentó el maestro Moreno puntos de fuga contrastantes y dinámicos buscando una línea dramática bien definida para no convertir la interpretación en un bloque sólido y pesado. Frente a la aparente sencillez formal escrita por Orff cabe señalar la evocación por una parte del canto popular medieval y eclesial en contraste a una orquestación exuberante de fuerte carácter rítmico.

En este sentido, el papel desarrollado por el Coro Nacional de España fue otro de los puntos claves de esta lectura atrevida, vitalista y electrizante que al término de la misma recibió el clamor del auditorio. Cabe señalar la constante afinación del conjunto coral, la clara definición de las distintas secciones reflejada tanto en fraseo como en empaste, para una obra exigente desde el punto de vista técnico, generosa en la emisión y bien proyectada.

Mención aparte merece la participación de la Escolanía Pueri Cantores al cuidado del maestro Antonio del Pino que ocuparon los proscenios del Cervantes. La escolanía se ha convertido en invitado habitual en el escenario del coliseo malagueño desde su presentación, hace unos años de la mano de la Pasión del maestro Frisina, y representa ya una garantía artística proporcionando en el caso de la cantata de Orff el punto de frescura para una versión con visos de altura.