¿Qué ve cuando observa sus fotografías?

Veo una manera de vivir. Una manera de vivir que, además, está muy de acuerdo conmigo y que ha sido la manera de salvarme de todo.

¿De qué le ha salvado?

Cuando era pequeña, al salir del colegio de monjas, dije, madre de Dios, qué mierda de mundo. Y gracias a la fotografía he sobrevivido, porque si no, igual no.

¿Y este de ahora le sigue pareciendo también una mierda de mundo?

Sí, y tanto, pero continúo defendiéndome con la imagen, que ya es mucho.