El periodista y editor celebra el martes el décimo aniversario de su editorial, Doce Robles, un proyecto que a base de mantener la esencia aragonesa se ha ganado el corazón de los lectores. Lo celebra con un premio y un proyecto esperado en ciernes.

Doce Robles alcanza la década, ¿se lo imaginaba cuando la fundó, lo recuerda?

Me acuerdo más o menos; Jacob Gragera me propuso hacer un libro sobre el centenario del pantano de La Peña, y yo ya estaba dándole vueltas a crear una editorial, era un proyecto atractivo. En septiembre, en la presentación, nos juntamos 400 personas, aunque fue en 2014 cuando ya sacamos 5 o 6 libros, que es el ritmo que seguimos llevando. En la presentación recuerdo que Agustín Ubieto, que fue nuestro padrino, alertó del peligro de sacar una editorial centrada en la Historia de Aragón. Pero luego te das cuenta de que a la gente le apetece leer sobre su pasado.

¿Ha habido más alegrías que penas en esta década?

En 10 años hay de todo, momentos regulares y muy buenos. Se nota que es un sector en crisis, los del gremio nos dicen que la época de los 80 y 90 ya ha pasado. Pero yo nunca me he quejado, hay sectores que lo han pasado peor. Y eso que yo, por romanticismo, principios o pereza, sigo editando en papel, no me interesa el libro digital. Siempre lees que se va a acabar el libro de papel, pero eso son pamplinas. Sigo pensando que los libros y la prensa hay que leerlos en papel.

¿Cómo se hace uno un hueco en un sector tan poblado con un tema tan específico como la historia de Aragón, aunque publiquen otros temas?

Es un riesgo. Desde el principio tenía claro que no podíamos hacer una editorial de tesis, de ensayos sesudos, teníamos que acercar la historia de manera amena y didáctica, con espíritu popular. Al fin y al cabo, si no ganas algo de dinero, la editorial no existe. En 2016 lanzamos la colección La Historia de Aragón en novela, y la verdad es que fue una gran salida, se nos conoce mucho más y es un orgullo ver que a la gente le interesa conocer episodios de la historia de Aragón. Pero ojo, el ensayo, si aciertas, también se lee mucho, por ejemplo La Corona de Aragón (Manipulación, mito e historia) sigue siendo de los más vendido, y El Canfranc (Historia de un tren de leyenda) también.

Preguntarle por un libro favorito supongo que será elegir entre papá y mamá...

Sí, porque además a mí lo de que se vendan más o menos me da igual, estoy orgulloso de todos; los hay que se han vendido poco y de los que tengo muy buen concepto. Y en general tengo muy buen recuerdo de la elaboración de todos, porque es un proceso largo, son unos meses en los que el autor se acaba convirtiendo en amigo.

¿Le da rabia cuando uno que usted valora no se vende bien?

Al final te acostumbras, lo tiene que asumir, pero que no se lea mucho un libro no quiere decir que no sea muy importante para la vida de alguien.

Celebran el aniversario el martes con la entrega de su primer premio literario, ¿habrá alguna otra sorpresa?

Sí, lo celebramos con el premio, que obviamente aún no puedo anunciar. Pero anunciaremos también la publicación del libro Más Birras, del barrio a la leyenda, de Jorge Martínez, que es muy esperado, como la película sobre la Mauricio Aznar. Aunque la presentación oficial será el 4 de octubre en la DPZ. Preparándolo me he dado cuenta de lo que la gente quería a los Más Birras.