La directora catalana Isabel Coixet presentó ayer en San Sebastián su nueva película, Un amor, una adaptación del libro homónimo de Sara Mesa, en la que explora el deseo sexual femenino, un aspecto sobre el que argumenta que no está bien «representado» en el cine español. La directora catalana será la encargada de abrir el festival de cine Evolution de Palma el próximo 18 de octubre, donde presentará este mismo filme y recibirá el premio Vision.

«La sexualidad femenina no está bien representada en el cine, es decir, yo creo que no se representa de una manera verosímil y creíble», lamentó la cineasta en una entrevista en San Sebastián, en la que añadió que la sexualidad femenina es «muy compleja» y aseguró que en su cinta «se muestra bien».

Para esta película, Coixet se ha rodeado en su mayoría de un amplio grupo de mujeres y sostiene que se trabaja de una manera «mucho más tranquila» y «sin histerismos». «Creo que hay menos egos envueltos, todo es más tranquilo. No hay esta cosa de demostrar a tope las cosas. Ha sido un rodaje tranquilo, sin gritos y sin demostraciones que no hacen falta», afirmó, aunque recalcó que «hay buenos profesionales de todas las categorías y de todos los géneros».

Los principales protagonistas de Un amor son Laia Costa y Hovik Keuchkerian, quienes mantienen varias relaciones sexuales durante la película. Sobre este asunto, Coixet comentó que no utilizó la figura del coordinador de la intimidad porque tiene experiencia rodando escenas de sexo y porque fue «clara» con sus actores.

«Tuvimos una conversación de adultos y me dijeron que no necesitaban esa figura. Las escenas de cama creo que tienen que ser verosímiles y, en este caso, cada una de ellas enseñar una fase de la relación entre ellos. Este mito de las escenas eróticas no me plantean problemas especiales», indicó.

En este sentido, agregó que el «deber» de los cineastas «no es refugiarse y dejar que los actores hagan lo que quieran». «Creo que cada director y los actores tienen que escoger el camino que ellos crean. No estoy en absoluto en contra de esta figura, pero siento que es mi deber y no tengo reparo o pudor en decir lo que quiero», aseveró.

Posteriormente, en rueda de prensa, junto a Laia Costa, Hovik Keuchkerian, Hugo Silva, Luis Bermejo, Ingrid García-Jonsson y Francesco Carril, Coixet reconoció que se siente «aliviada» porque le consta que a Sara Mesa le ha gustado. «Soy una gran admiradora de Sara. Para mí es una de las grandes voces de la literatura española contemporánea. Me leo todos sus libros, pero es verdad que este me pareció especial. Al leerlo me hipnotizó y sentí que quería adaptarlo», elogió la realizadora.