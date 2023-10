El Barroquista: contra la arquitectura como un club masculino

«¿Porqué tu casa es mejor que Versalles?», reza de forma provocadora el subtítulo del nuevo libro de Miguel Ángel Cajigal, El Barroquista, Otra historia de la arquitectura (Ediciones B, 2023). Un interesante y entretenido ensayo en el que el autor explica algunos de los conceptos fundamentales de la arquitectura evitando caer en los clichés que siempre acompañan al tema.

La arquitectura es mucho más importante para nosotros de lo que a veces nos damos cuenta. Vivimos rodeados de ella. A no ser que leas esto en medio de la naturaleza, en estos momentos lo más seguro es que estés dentro, encima o debajo de una obra arquitectónica. Un edificio o estructura que alguien pensó, diseñó y desarrolló para satisfacer una necesidad concreta: vivir, divertirse, rezar o incluso reinar.

Para Cajigal, la arquitectura es una pieza fundamental de todas las civilizaciones que existen, han existido y existirán, así que conocer sus fundamentos nos ayuda, según él, a comprender mejor nuestro mundo. «A la arquitectura no le prestamos toda la atención que merecería», nos explica Cajigal. «Esta rama del arte y la técnica está directamente relacionada con todas y cada una de las funciones de los seres humanos, es consustancial a nosotros y es una de las cosas que nos hace ser precisamente humanos. Construimos para habitar el espacio, para civilizarlo y para adaptarlo a nuestras necesidades. Pero a pesar de esto, desde siempre, hemos derivado el conocimiento arquitectónico a los profesionales de la arquitectura, y eso no tiene nada de malo, pero creo que tendríamos que tener fundamentos para poder responderles».

Este es precisamente el objetivo principal de su libro, intentar que sus lectores comprendan un poco mejor la arquitectura. El desconocimiento sobre esta materia, según el autor, nos ha traído una epidemia de bonitismo. Una palabra que Cajigal ha acuñado para aludir a este problema. «Versalles es muy bonito, sí, pero si nos quedamos solo con esa idea, estamos literalmente obviando la inmensa mayoría de las cosas interesantes que tiene. Y quien dice Versalles dice la catedral de Burgos o la Torre Eiffel, o la cúpula de Brunelleschi en Florencia, o el Taj Mahal. No podemos entender los edificios simplemente como algo más o menos bonito», explica el historiador. «Por otro lado, esa idea de lo bonito cambia constantemente: edificios que hoy nos parecen bonitos a lo mejor hace 200 años eran considerados feos o simplemente no destacaban por su belleza y al revés. El ejemplo perfecto es la Torre Eiffel, de la que hablo mucho en el libro. Cuando se construyó había mucha gente que estaba en contra de ella. Cuando nos cuentan esa anécdota pensamos: Ay, pobrecitos, qué tontos eran. Bueno pues, quizá, no lo eran tanto. En realidad, muchos parisinos odiaban la Torre Eiffel porque es un edificio masivo que se carga por completo la escala de la ciudad y que roba el protagonismo absolutamente a todos los demás edificios de París».

El experto alerta de que si nos guiamos únicamente por su supuesta belleza, al final, solo preservaremos los edificios que nos parezcan bonitos en un momento concreto. «Yo como profesional del patrimonio cultural tengo que intentar sensibilizar a la gente en otra dirección. No pasa nada porque un edificio nos parezca más bonito que otro, pero lo importante es saber qué tiene de valiosa esa construcción y por qué deberíamos protegerla», afirma.

Los edificios del pasado son, según el autor, documentos históricos que nos hablan de su tiempo. «Si un día se destruyera la Muralla China, aunque la reconstruyéramos, dejaría de ser importante, porque habíamos perdido toda la información que la Muralla China original nos puede proporcionar sobre el momento en el que fue construida».

Mejor que Versalles

Resulta ineludible, sin embargo, preguntarle a Cajigal por el subtítulo de su nuevo libro, un volumen que complementa la tarea divulgativa que ya inició hace unos años con Otra historia del arte (Ediciones B, 2021). Cajigal explica que, cuando vamos de turismo al Palacio de Versalles, este nos gusta, nos impacta, nos deja alucinados por su tamaño, por su riqueza, por la alucinante decoración que tienen determinadas estancias. Pero la calidad habitacional de Versalles es, como poco, discutible. «Nos enamoramos de edificios que salen en las películas o que vemos de turismo y no pensamos en que son edificios maravillosos solo de visita, que si hubiese que vivir en ellos serían bastante terribles», sostiene el divulgador. «Evidentemente también porque la arquitectura ha evolucionado mucho desde la época de Luis XIV. No solo en el terreno técnico, sobre todo en el filosófico. Hoy día una vivienda se concibe o debería concebirse ante todo como un espacio para ser habitado y que haga la vida lo más cómoda y lo más agradable posible a las personas que van a vivir en su interior. Pero Versalles no es eso, es una máquina política, un aparato de propaganda. Además, funcionaba en buena medida como una especie de pequeña cárcel donde Luis XIV quería tener controlados a todos sus rivales y adversarios, y qué mejor manera que tenerlos a todos durmiendo bajo su techo literalmente. Vivir allí no era ni bonito ni cómodo»

Mejores casas

Esto nos lleva inmediatamente a hablar sobre la situación de la casa actual, de la que también se ocupa ampliamente en su nuevo libro. Antes, Cajigal hace una aclaración. «Cuando hablo en el libro de tu casa, obviamente soy consciente de que, por desgracia, sigue habiendo una parte muy grande de la humanidad que vive en infraviviendas. No me refiero a ellos al decir que su casa es mejor que Versalles, hablo de la casa estándar en Occidente. Esa vivienda en concreto sí que ha evolucionado muchísimo, sobre todo para ser más cómoda para las personas que viven en su interior. Pensemos que durante muchísimo tiempo millones de personas vivían con toda su familia en la misma habitación, incluso compartiendo espacio con el ganado. Eso ya no es un estándar, pero lo fue durante siglos en muchos lugares del mundo».

Las mujeres en la arquitectura

Aunque en este sentido la arquitectura haya avanzado mucho, no lo ha hecho igual en otros aspectos. Uno de los temas de los que también se ocupa Cajigal en Otra historia de la arquitectura es de la poca representación que las mujeres han tenido a lo largo de la historia en esta disciplina.

«No es necesariamente el mejor ejemplo, pero sí el más evidente», continúa. «Desde 1979 se entrega el Premio Pritzker, el más prestigioso de la disciplina. Pues bien, si leemos la nómina de ganadores, vemos que están casi los arquitectos (hombres) más reconocidos de los últimos 70 años: Renzo Piano, Frank Gehry, Rafael Moneo, Norman Foster… Pero no fue hasta 2004 que el galardón se le entregó a una mujer, la britano-iraquí Zaha Hadid. Pero es que después de ella ninguna otra mujer lo ha recibido en solitario, solo en colaboración con un hombre o como parte de un estudio. Denise Scott Brown, por ejemplo, que es probablemente la arquitecta más importante de los Estados Unidos del último siglo, no ganó nunca el Pritzker. Realizó todo su trabajo en colaboración con su marido Robert Venturi y ¡él sí que recibió el premio!».

«Es un problema sangrante», insiste el autor, que señala que, junto con la música clásica, la arquitectura es probablemente el ámbito más machista que existe hoy en día entre las profesiones creativas. «Esto es un drama porque, a día de hoy, de las facultades salen muchísimas mujeres tan formadas como los hombres pero saben que les va a costar muchísimo más dirigir un estudio de arquitectura y ser líderes de opinión».