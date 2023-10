Está presentando su trabajo 'Con cariño y con cuidado' y escuchándola hablar parece que ese disco no podía contar con un título mejor.

Muchas gracias. Estoy muy contenta con ese título y con el disco en general porque me siento muy representada. Soy una persona que trata de luchar por lo que cree justo pero siempre con un pequeño miedo de sentirme pequeña. Pero quiero pasar del miedo a la ternura y hacer las cosas con cuidado. Además, siempre quiere hacerlas con el cariño que me han inculcado en la vida y que espero que me defina a lo largo de la vida, porque me parece fundamental. La vida es muy dura de por sí como para que no le pongamos un poquito de cariño a lo que hacemos.

Su primer EP se tituló 'Chiquita'. ¿Se sigue sintiendo así después de los numerosos conciertos que ya ha protagonizado?

Ese sentimiento de ser chiquita siempre lo voy a tener porque vengo de una isla pequeña y me gusta sentirlo. No es que me haga más pequeña sino que me mantiene los pies en el suelo. Es bonito ver cómo las cosas evolucionan y cómo una se puede sentir chiquita pero también grande. La verdad es que me gustan esas dualidades.

Con todas las oportunidades que se le están presentando, ¿es fácil mantenerse fiel a la música y los ritmos que quiere hacer?

Me resulta fácil porque no me lo planteo como un cambio por un propósito. En estos discos hay pequeños cambios, en cuanto a la producción o a la lírica, y eso es un cambio natural y no tiene que ver con la presión social. Hago las cosas que me apetecen y parto de la honestidad. Cuando hago una canción, luego me toca defenderla ante el mundo y durante toda mi carrera y creo que tengo que hacer cosas de las que de verdad esté orgullosa. Me resulta mucho más fácil hacer lo que quiero porque confío en la honestidad de querer hacer las cosas a mí manera.

Ahora que está presentando este disco en conciertos como el que ofrecerá en el ciclo Singulares, ¿le da tiempo de pensar en las canciones que formarán parte del próximo álbum?

Hay tiempo para todo. La hora y media que estoy en el escenario estoy solo a eso pero la vida es más larga y sigo pensando en lo siguiente. Cuando me sale algo del corazón tengo que escribirlo allá donde esté. Pienso en qué será lo próximo porque tampoco quiero quedármelo dentro. Tengo la enorme suerte de tener un trabajo que me sana y que me permite que no se me queden las penas en la garganta. Más que por lo que me pida el público, yo lo hago para que Valeria Castro siga sobreviviendo. Para mí es un desahogo escribir canciones y siempre tengo tiempo para eso. El amor propio también pasa por ver cómo se puede desahogar una.

Cuando se pone a componer, ¿le da muchas vueltas al tema que va a tratar o escribe de aquello que siente en un momento específico?

En mi caso, mi proceso es muy de raíz y emocional. Yo escribo de lo que voy sintiendo y sin darle muchas vueltas. Me guía el instinto aunque luego me parece bonito analizar por qué lo he hecho. Me gusta dejar al corazón hablar, es lo más honesto. A veces no me doy cuenta ni de lo que quiero hablar hasta que no lo echo fuera con esas palabras y esas melodías.

Saltó a la fama por las versiones que hacía en las redes sociales. ¿Sigue haciendo versiones?

Ahora creo que estoy en la siguiente fase. En mi casa sí que versiono pero ya sin la presión de ponerme frente a una cámara de vídeo. Ahora escucho mucho otras músicas y me gusta valorar cada detalle y por eso me centro mucho en escuchar y no en cantarlas.