Aitana demostró este sábado noche que ya no es la casi adolescente que participó en Operación Triunfo y que se ha convertido en una de las grandes estrellas femeninas del pop español. El Auditorio Municipal acogió el concierto de presentación del más reciente disco de la artista barcelonesa, 'Alpha', una nueva fase en la evolución de la cantante, que ahora se atreve con coreografías más sensuales y con registros musicales más originales y singulares. No se olvidó, por supuesto, de sus grandes éxitos, como “Mon amour”, “Vas a quedarte” o “Con la miel en los labios”, pero el recital, para el que colgó el cartel de 'no hay billetes', se nutrió fundamentalmente del repertorio de 'Alpha'.

El show de Aitana no ha pasado desapercibido desde que se inauguró la gira, en Valencia, hace unos días: algunos que han criticado duramente a la artista barcelonesa por presentar una parte del espectáculo no apto para menores (muchos de los fans de la artista son menores). Se trata de uno de los bailes que la cantante mantiene con el conjunto de sus bailarines, un baile más sugerente de lo que nos tiene acostumbrados y que muchos usuarios no han dudado en catalogarlo con un claro carácter sexual; otros seguidores de la cantante, sin embargo, la aplaudieron por evolucionar en su propuesta escénica. Así es la actual Aitana: lo tomas o lo dejas.