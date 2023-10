"No tengo ninguna secuela, estoy montado en una catapulta"

Su actual gira de teatros bien podría llevar por título el de entradas agotadas. ¿Nunca le ha fallado el público?

El público no ha fallado y yo he procurado no fallarle a él, siempre me he sentido arropado. Con las primeras bandas, Los Rápidos, Los Burros, no fue fácil pero ya con El Último de la Fila y luego en solitario ha sido como dicen en catalán bufar y fer ampolles. Ha habido que trabajar, ser muy serio con la tarea, ser muy cariñoso con mi trabajo, porque mi tarea es una pasión, pero siempre he tenido el viento a favor si hablamos de público. En este sentido estoy más que agradecido y contento.

Sin pasión no hay oficio.

Sin pasión no hay vida. La vida es pasión y compasión, con un punto de deidad y recogimiento interior. La vida ni es juerga ni es sufrimiento ni lo que las religiones a veces nos imponen. La vida es un instante, un chispazo maravilloso, un brillo entre la nada y la nada. Pero en la pasión por vivir cabe tanta vida, tantas emociones, un mar, un océano de emociones...

¿La miocarditis aguda que le obligó a parar a finales de 2022 ya está olvidada?

Sí, sí, por suerte hice lo que los médicos me ordenaron. No era una broma, era una cuestión seria. He hecho un descanso y ahora en vez de retomar los conciertos grandes que me quedaron me han aconsejado que empiece de una manera más pausada, poco a poco. Yo estoy bien, no es algo que haya afectado a mi salud de una manera dura, ha sido algo extraño que con un par de meses de reposo se ha ido poniendo todo en tu sitio. La prueba es que ya estoy de gira, muy contento, todo va bien, ya llevo cuatro conciertos, vengo a Palma a por el quinto, así que eso está superado, no hay ninguna secuela, estoy montado en una catapulta.

¿Cuando le vio las orejas al lobo el mundo se le vino abajo?

No, yo tengo unos asideros bastante consistentes. Me puse a pintar, a leer mucho… Como mucha gente yo sé que el apocalipsis puede llegar en un instante, el apocalipsis no significa que impacte un meteorito contra la Tierra, no, también puede ser una caída de escalón o te caiga una maceta en la cabeza, o un piano. Yo siempre estoy preparado para eso. ¿Cómo me preparo? Pues llevo un libro en mi macuto, y pienso: que me pille leyendo, o cantando, o bailando. Saber la fugacidad de todo, que tenemos fecha de caducidad, es algo que llevo bien.

Se presenta con un renovado formato, más íntimo, más cercano. ¿En qué gana Manolo García en las distancias cortas?

El sonido siempre es mejor que en un recinto grande, donde el sonido es más desgarrado, los músicos aprietan más las cuerdas de la guitarra y el cantante aprieta más la garganta. En un teatro todo es más suave, dulce, y cobran más protagonismo las miradas, que son muy importantes en la vida, los gestos, la complacencia mutua.

¿Por qué ha elegido Marte para vivir?

Es una pequeña broma. Leí una noticia espantosa en un periódico, no sé si era una fake new o una chorrada, que decía que se estaba proyectando una serie de edificaciones en Marte, también espantosas arquitectónicamente hablando, para unos hipotéticos colonizadores, en un planeta helado, con vientos a 8.000 kilómetros de hora (risas). ¡Qué gilipollez! No nos conformamos con joder nuestro planeta que ya estamos preparándonos para ir a otro mucho peor. Este era maravilloso, bueno, aún lo es. El título viene de ahí, una broma de esa noticia.

No tienes ni un minuto que perder habría que gritarlo a diario, para salvar este planeta maravilloso. ¿Cree que el fin del mundo está cerca, que estamos a un tris de cargarnos el planeta?

Yo soy de los que piensan que he llegado a un mundo muy gastado demasiado tarde. A mí la naturaleza me apasiona, y me duele la malversación que se está haciendo de este patrimonio que es de todos, desde los indios de la Amazonia hasta los calvinistas de Suecia. Qué pena que la vida esté basada en el consumo y más consumo y no en vivir, de la emoción, de la limpieza del aire, del río, del mar, de comer sano, de vivir humildemente...

Ante este panorama, ¿su pintura se ha vuelto más oscura, o al contrario?

Al contrario, más colorista. Sí que es cierto que mi pintura la habitan unos monstruos, que me imagino son los monstruos míos interiores que exteriorizo y saco, e intento liberarme de ellos.

¿Qué monstruos no le dejan dormir?

El sufrimiento ajeno me preocupa muchísimo, como también los derroteros que están cogiendo los nuevos tiempos, y la desigualdad social, que no la merece nadie. Somos esclavos de la tecnología y pagamos la cadena que nos ata, que es muy cara.

En Mi vida en Marte le arropa otro tipo de monstruo, Pepe Robles (en la canción Angelina). Preséntelo a las nuevas generaciones.

Pepe Robles fue bajista de Los Ángeles y vocalista de Módulos, un grupo que está ahí, que se puede escuchar en YouTube y Spotify, que perteneció a una saga de bandas españolas de los 60, como Los Brincos, para mí un grupo magistral. Son grupos que han dejado canciones impagables, que han aportado vida. Recomiendo escuchar una canción como Todo tiene su fin a cualquier chaval de 17 años. Es un tema de Pepe Robles, un excelente guitarrista, además de tener una voz muy bonita, personal.