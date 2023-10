El Festival Internacional de SubCulturas Populares Contemporáneas & Artes Visuales, Moments Festival celebra este otoño con el patrocinio principal de Cervezas Alhambra y el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga su décima edición con un intenso y atractivo programa de más de 180 actividades, la mayoría gratuitas, con alrededor de 300 artistas internacionales y nacionales que llenarán Málaga, Sevilla y Madrid, de lo más destacado del arte urbano, la fotografía, el diseño, la ilustración, la música, el cine, la artesanía, el skateboard, el surf y las artes escénicas.

Encuentros, exposiciones, talleres, murales, premios, eventos benéficos o conciertos en más de 40 espacios referentes de la escena alternativa de estas capitales, como museos, escuelas de arte, librerías, espacios culturales públicos y privados, bares, salas independientes y otros espacios culturales. Y a lo largo y ancho de dos meses.

Concretamente, el Moments Festival, un proyecto independiente creado hace diez años por un grupo de amigos amantes de la cultura urbana, dará cabida a figuras destacadas de la escena subcultural internacional. Como, por ejemplo, el diseñador, ilustrador y artista estadounidense, Jeremy Fish, uno de los artistas internacionales que el Moments trae por primera vez a Andalucía, tanto para exponer su obra (en la Escuela de Arquitectura ) como para impartir un workshop (el viernes 20 en Marbella Design Academy). Entre los nombres destacados que han sido programados en esta edición especial de Málaga estarán los americanos The Messthetics, la nueva banda formada por miembros de Fugazi que vienen por primera vez de gira a España y recalarán en el Moments Málaga el 20 de octubre en la Sala Marte. Y la fotógrafa polaca afincada en Los Ángeles, Magdalena Wosinska que inaugura en el Centro Cultural MVA (el 19 de octubre) la exposición In Between Life.