Daniel Pinteño: «Falta en España un festival de música barroca y Málaga sería la mejor ciudad para acogerlo»

Es un experto en música barroca pero, en realidad, Daniel Pinteño es un hombre del Renacimiento. El malagueño, violinista y líder de Concerto 1700, interpreta, dirige (la citada formación de cámara y el sello discográfico 1700 Classics) y produce: «En estos tiempos que corren tenemos que aprender a hacer de todo. Somos músicos, pero a la vez empresarios que nos jugamos nuestros ahorros con cada uno de los discos que sacamos al mercado. Pero no puedo estar más contento del resultado. Es un camino lleno de cosas bonitas pero cargado de trabajo, esfuerzo y noches en vela. Hay muchas horas de trabajo detrás de cada disco», asegura. Acaba de lanzar 'Domenico Scarlatti: Amorosi Accenti. Cantate da camera', un álbum con el que, manteniendo la filosofía 1700, recupera y difunde parte no demasiado conocida del repertorio español del XVIII. El resultado, en el que es capital la maravillosa aportación vocal de la portuguesa Ana Vieira Leite, es una lección de rescate histórico con tanto respeto como creatividad además de con la emoción y sensibilidad adecuadas.

Scarlatti (1685-1757) forma parte de la historia de la música española. «Nació en Napóles a finales del siglo XVII, cuando todavía pertenecía a la Corona española. Terminó fijando su residencia en España por casi treinta años. Además, las preciosas cantatas de este disco están compuestas con total seguridad para las veladas musicales que tenían lugar en el Palacio Real de Aranjuez. Por todo ello es un proyecto discográfico plenamente relacionado con la historia musical de nuestro país», argumenta Pinteño.

Discos como 'Amorosi Accent'i, ¿son diseñados para especialistas, para estar a la altura de los melómanos más exigentes o también con un ojo (o mejor, un oído) a los no doctos, aquellos que apenas han escuchado música de esta época? Pinteño lo tiene claro: «Este disco puede gustar a cualquier persona independientemente de su nivel musical previo. El melómano encontrará un repertorio poco transitado de un compositor que era clavecinista y que escribe esta música para el entorno del mejor cantante del siglo XVIII, Farinelli. Por otra parte, el oyente más novel puede disfrutar de repertorio vocal muy variado donde se alternan arias de diferente carácter, recitativos y piezas instrumentales. De hecho, las notas al cedé escritas por el profesor José María Domínguez me parecen especialmente divulgativas ya que explican con un lenguaje cercano pero preciso el papel de Domenico Scarlatti, en qué consiste una cantata o el rol del cantante en el proceso creativo».

Las cantatas de Scarlatti están interpretadas en instrumentos de la época y la versión ha sido preparada, como siempre en 1700, con sumo esmero y respeto. El violinista malagueño sabe cómo aportar una mirada histórica sin renunciar a lo vibrante y lo creativo al releer un material como éste: «La interpretación musical desde un punto de vista historicista es fundamental, especialmente cuando pretende buscar una sonoridad cercana al ideal estético del momento en que fue compuesta la pieza. Esta interpretación es interesantísima porque plantea dos espacios de trabajo independientes a todo intérprete. Por un lado, obliga al músico a convivir con una serie de reglas bastante definidas por tratados, fuentes e iconografía, pero, por otro, habilita la posibilidad de trabajar con una gran libertad en otros campos como el de las dinámicas, las articulaciones, las ornamentaciones, los tempi, etc. Desde mi punto de vista uno de los secretos del éxito de la llamada música antigua es la convivencia entre esos dos mundos a priori contrastantes».

Música española

La pintura española del siglo XVIII ha sido tradicionalmente bien difundida, cononocida y valorada. ¿Qué ocurre con la música de nuestro país de aquella época, tan poco interpretada y grabada? Eso se preguntan desde Concerto 1700, que en sus temporadas y grabaciones contribuye a rellenar huecos en una misión de gozosa musicología. «Durante mucho tiempo se ha despreciado la música barroca española, considerándola inferior a la que se componía más allá de los Pirineos. Pero hay música más allá de Haendel, Bach o Vivaldi. La prueba irrefutable está en que cada vez que terminamos un concierto donde el protagonista es la obra de un compositor español, el público nos aborda a la salida preguntándose como era posible que esta música tan bella no se haya tocado en trescientos años. Y esto nos ha ocurrido no sólo en recitales en España, también fuera», apunta Daniel Pinteño.

Y, atención, instituciones, que el líder de Concerto 1700 tiene una más que interesante idea: «Siempre he defendido en todos los foros donde se me ha preguntado que si tuviera que elegir una ciudad donde asentar un festival de música barroca sería en mi Málaga natal. Actualmente carecemos de una cita con la música antigua y creo que la ciudad tiene el potencial, tiene los espacios, y estoy seguro de que tiene el público, así que solamente queda reunir un equipo que ame esta labor y desarrollar un proyecto que sea referente a nivel nacional e internacional».