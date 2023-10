¿Qué sentido tiene desenterrar el término 'casanova' en el 2023? Ese hombre conquistador, seductor, mujeriego, huele hoy -como poco- a naftalina. Pero el madrileño Recycled J (Jorge Escorial, 30 años), rapero de cuna que hace tiempo que deshoja margaritas en canciones, vio la oportunidad de reformular el concepto y destruirlo para construirlo de nuevo. Él, que siempre ha explotado lo romántico a menudo con atmosferas pop, publicó el pasado junio 'Casanova', un disco conceptual, mimado, trabajado y pulido también desde la estética y que este viernes lanza su edición 'deluxe'.

Hay dos cosas que le llevaban a crear un álbum, su tercero ya (en 2019 publicó 'City pop', una oportuna declaración del nuevo pop urbano), sobre este concepto: el primero, el de hacer por fin un trabajo completo vertebrado sobre el amor; el segundo, homenajear a su abuela Matilde, de apellido Casanova, que falleció mientras terminaba el disco. "Indagué dentro de mí, de mis sentimientos... Y en de la figura de Giacomo Casanova, que representaba unos valores que antes podían estar en alza y que no comparto. Quería pelear contra ellos y reinventar el término", comenta Recycled J. "He mirado de encontrar esa amplitud del amor, que no es solo hablar de las relaciones de pareja, sino todo lo transversal", añade el de Carabanchel.

Para redondear el concepto del disco pensó en la imagen de una rosa -"como símbolo por excelencia del romanticismo"-, con su parte bella, sus pétalos, y la parte dañina del tallo y los pinchos. "El álbum es un viaje de emociones, vas pasando de un sitio a otro, y esa parte introespectiva", cuenta. Ahí encontramos una primera parte inocente e ilusionante -'150 canciones'-, otra de rebuscar en su pasado que termina con explosión -'10.000 Kms', 'Primadonna'- y un final, 'Pa no volver', que habla del inevitable paso del tiempo. Entonces, es un álbum personal en el que no tenían cabida las colaboraciones. "Me apatecía que fuese el viaje de Recycled J como Casanova, y que no hubiese otros interlocutores. Quería ser yo contando esas vivencias y el públiclo interpretándolas a su juicio", comenta el artista. ¡Ah! En el disco también hay mención -en 'Perro hambriento'- a ese tema legendario y bloqueado con Rauw Alejandro que grabaron hace años y que parece que nunca verá la luz "por temas comerciales".

El madrileño siempre ha sido el más popero de los raperos. Y este disco de estribillos pulidos -"no hay nada más pop que un estribillo pegadizo"- es la última prueba. "De dónde yo vengo [el rap] quizá era algo que podía ser criticado. Cuando se rapeaba de otra manera yo hacía algo distinto en ese momento. Y una etiqueta que sea 'el más popero de los raperos' me gusta, porque también soy 'el más rapero de los poperos', y creo que tiene sentido", sentencia. Recycled J no ha aparcado el rap. Y no lo deja solo para cuando se uno con Natos y Waor en el combo Hijos de la Ruina, donde saca su lado "más canalla". "Yo sigo haciendo temas de rap, de trap y de todos los sonidos en los que experimento. Lo que pasa es que esta es mi etapa pop, pero no quiere decir que no esté haciendo otros temas en paralelo", defiende.

De hecho, en 'Rosas freestyle', una de la docena de canciones de 'Casanova', se nota toda su esencia en un tema potente sobre el amor propio con un recado que dice: "No hay nada peor que deberle un favor a un pijo; si no, pregúntale a sus hijos". ¿Conserva odio de clase un artista de éxito como Recycled J? "Conciencia sí. Soy capaz de entender que otro haya vivido otro tipo de cosas y que la vida le haya hecho así, pero no quiere decir que lo comparta. Al acercarme más al pop, que no tiene tanta carga social como el rap, siempre trato de dejar mi semilla ahí: la superación, el esfuerzo... Yo vengo de una familia de clase trabajadora y es lo que he visto", responde.