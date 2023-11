Mario Obrero: «La poesía tiene que ver con el aprecio por lo que no se entiende y es opuesto»

¿Cómo llega a la poesía?

En poesía uno no sabe si uno llega a la poesía o si la poesía te llega a ti. Hay un encuentro fortuito en el que tu, como persona, con vocación, interés y curiosidad y también participa la poesía. Tiene que ver con la sensibilidad de una casa donde mi madre escribe y es maestra, pero no es una casa culta, simplemente tenemos sensibilidad. Esa sensibilidad que está en la infancia de mirar más allá, de sentir curiosidad por cosas que no están en lo común. Tengo el recuerdo preciso de tener 7 años e ir en el coche hacia Madrid, hacia Getafe de donde somos mi familia y yo, con un atasco con lluvia. Mis hermanas tenían la Nintendo y a mí, en la jerarquía de hermanos, al ser el pequeño me llegó sin batería. En ese contexto, miré la ventana y las gotas de lluvia iban haciendo un reguero y surgió mi primer poema. Ahí empezó la poesía, pero es un camino bidireccional yendo yo hacia ella y ella llegando hacia mi.

En esa senda fue de la mano de…

Asesorado por los servicios públicos. Por el Centro de Poesía Fundación José Hierro, también el colegio, la escuela de idiomas, el conservatorio... todos centros públicos que me han acercado a la música, a los idiomas, que me han aproximado a una genealogía de poesía y a la cultura y todas son instituciones públicas. La gran conversación cultural que uno puede tener no solo en sus inicios sino en su manera cívica de convivencia pasa por lo público. Se puede vivir en la poesía cuando hay una institución que se acerca un libro.

La memoria histórica y versos en lenguas cooficiales tienen cabida en su último poemario, 'Cerezas sobre la muerte'.

Habla de la memoria y está escrito en las cinco lenguas del Estado, pero, sobre todo, está escrito desde la visión de un joven. Cuando hablamos de la memoria histórica hablamos desde el presente, pero lo que estoy intentando comunicar es mi presente y de una generación coetánea. Intento transmitir cómo la memoria sigue reverberando en el presente, porque solo quien vive en el presente recuerda. La memoria no es algo anclado que no haya que atender como una arqueología; es algo de la vida presente de la juventud de quien ahora quiere mirar al futuro y lo ha de hacer con todo el bagaje del pasado y también los silencios de un país como España.