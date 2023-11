«Eugenio era un gran intérprete: ocultaba su pena y construyó un personaje intrigante»

Conversador afable, de esos que abrazan con las palabras, David Trueba (Madrid, septiembre de 1969) tiene tantos registros creativos (autor de seis novelas, director y/o guionista de 22 películas y documentales, actor, periodista...) como amplitud de miras a la hora de abordar la realidad, que considera tan compleja como la condición humana. Como la personalidad de un genio llamado Eugenio, un hombre anónimo que se convirtió en icono del humor gracias a la que fue su esposa y amor de su vida, Conchita Alcaide (Carolina Yuste).

Después de Fernán Gómez, Jorge Sanz, Felipe González o los Pujol-Ferrusola ¿Qué aporta «Saben aquell» a este cuadro suyo audiovisual sobre el imaginario colectivo del país?

Es una reflexión sobre la percepción de la sociedad sobre las personas públicas. Hasta el punto de creer conocerlas, cuando, como mucho, se conoce la máscara profesional. En el caso de Eugenio, tenía una oportunidad de hablar de lo que hay detrás del humor a nivel vital, emocional... ¿De dónde viene esta persona que hace reir a los demás? Del mismo sitio que todos, de la peripecia vital, con sus luces, sombras, dramas y placeres. Y ese contraste de tonos era una oportunidad maravillosa de hacer una escena con carga dramática y completarla con un chiste de Eugenio.

Hacía reír y su alma estaba atrapada en la pena. En realidad, ¿Eugenio era un gran actor?

Era un gran intérprete. Por eso que dices, por la ocultación de su estado de ánimo, y porque construyó un personaje. Exagera sus rasgos, el fumador, el serio, el oscuro, el catalán...lo exagera y construye un personaje intrigante. Jugaba a esa contradicción.

¿Uno de los peligros y retos de este proyecto era sortear el morbo de las adicciones, de los episodios depresivos...?

No podemos caer en la tentación de etiquetar a una persona por uno de sus rasgos. Esto sucede a menudo, a la gente se la define con un brochazo. Darnos al morbo y pintar de blanco o de negro es fácil, pero las personas somos más complejas. La gran virtud del ser humano son sus defectos. Teniendo un montón de defectos, es capaz de hacer algo bueno. Eso es lo que no debe resultar conciliador del ser humano. Por eso es tan frustrante este mundo de escaparate en el que la gente ha de mostrarse perfecta. Hasta que se descubre...

Que todo era un filtro de Instagram...

Un filtro embellecedor. La gente se echa las manos a la cabeza porque el actor de «Friends» era un adicto a no sé qué...

Un cigarrillo negro Ducados, un vodka con naranja, acento catalán y vestido de negro. Con esta colección de estigmas como atrezzo, hoy sería absolutamente contracultural.

[Ríe] Según el algoritmo a esa persona habría que detenerla inmediatamente y encarcelarla. No puede haber nada bueno. Mi temor era que alguien vaya a ver una comedia de ‘jiji, jajá’. Y un amigo me dijo, ¿crees que alguien en su sano juicio piense, echando un ojo a Eugenio, que se puede hacer una comedia de esas?

¿Existe el riesgo de que una parte del público acuda a valorar el papel de David Verdaguer como Eugenio, en plan jurado del premio al mejor imitador?

Dije de broma que se presentó a un concurso de imitadores de Eugenio y ganó y Eugenio quedó segundo. Sí, quizá alguien venga a hacer de jurado de «Tu cara me suena». A mí esas películas me parecen lamentables y he visto varias. David se había mirado todos los vídeos de youtube, se sabía todos los chistes de memoria y todos estaban muy contentos de lo que se parecía y tal cuando se le caracterizó. Le dije: esto es una chorrada, ahora viene lo difícil. Lo complicado es transportar un personaje durante dos horas.

El chiste, como tal, está muy «demodé». Es porque la política ha copado ese espacio.

La política siempre ha estado al lado del humor y ha contribuido bastante, pero ahora tanto audiovisual se ha comido el chiste. Ahora se llaman memes, gifts...

La película pone en valor a su esposa, Conchita Alcaide, (Carolina Yuste). Ella es su equilibrio y su creadora. ¿No cree que en esa época en cada casa había una Conchita Alcaide?

Totalmente. En las generaciones de nuestras madres, las mujeres eran condenadas a la reclusión, una vez casadas. Y ellas lograron la libertad haciendo una revolución silenciosa y su proyecto personal lo ejecutaron a través de personas interpuestas, bien los hijos o su marido.

A muchos jóvenes de 30 años para abajo ni les sonará Eugenio. ¿Por qué cree que les puede atraer el personaje?

Un mes antes de rodar la película me invitaron a un instituto. Ni un solo alumno lo conocía. Fui al equipo y les dije «tenemos que hacer la película como si Eugenio no existiera, empezando de cero».

El filme se centra en los inicios de la carrera de Eugenio, no quiere contar su vida. ¿Es el defecto de muchas biopics, querer narrar toda la biografía?

Se centra en su convivencia con Conchita. Cuando la ve, él está a punto de casarse y llevar una vida convencional. Trabaja en un taller de joyería. Juntos montan un dúo musical y él acaba en el humor. Gracias a ella. Mi aversión al género biopic es esa, que se quieran poner imágenes a la entrada de Wikipedia. Menudo coñazo.