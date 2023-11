El artista malagueño José Carlos Casado está convencido de que el arte debería ser un habitante más de los espacios públicos. Y lo lleva a cabo desde su residencia en Nueva York, su ciudad desde hace más de dos décadas. Si hace unos años, se le encargó realizar diversas instalaciones para parques públicos de la Gran Manzana, ahora ha sido un colegio de Queens, concretamente el I.S. 429, el que le ha pedido un par de proyectos para ocupar el vestíbulo y el pasillo del primer piso del centro educativo.

El resultado, 'Trace.v01' y 'Trace v.02', dos impresionantes vidrios de gran formato, que, en palabras de su creador, «evocan la imagen de dispositivos móviles inteligentes o tabletas, con elegantes marcos negros y pantallas vibrantes que parecen iluminarse con vida». Cada una de ellas exhibe una composición abstracta formada por capas de gestos y líneas garabateadas que se asemejan a pinceladas en un lienzo. Estas marcas representan los rastros de aceite que los dedos de los usuarios dejan en las pantallas de sus dispositivos. Casado capturó, usando macrofotografía, huellas dactilares de estudiantes de Secundaria en dispositivos inteligentes y luego las unió en collages, para finalmente aplicar técnicas digitales de pintura a las imágenes resultantes.

Impresiones

Para complementar las piezas principales en la entrada de la escuela (comisionadas por Public Art for Public Schools, en colaboración con el NYC Department of Cultural Affairs Percent for Art program), el artista ha instalado también 'Trace.v03', seis impresiones en papel con marcos personalizados que se exhiben en la Biblioteca de la citada escuela pública. Estas obras de arte más pequeñas actúan como instantáneas detalladas del proceso inicial de creación de 'Trace.v01' y 'Trace.v02', antes de que el artista realizara sus digitales modificaciones a las imágenes de alta definición.

Detrás de las piezas, está el concepto, clave en la obra del malagueño. Aquí se trata de dejar patente cómo los dispositivos inteligentes se integran en nuestra vida cotidiana y cómo su huella digital nos acompaña a donde quiera que vayamos. Invitan a los espectadores a reflexionar sobre cómo el uso de estos dispositivos ha impactado y seguirá impactando «en nuestras concepciones de identidad, conexión, experiencia visual y memoria». Prosigue José Carlos Casado explorando las posibilidades de la creación y sus nuevas herramientas, convencido, como dice, de que el ordenador es el pincel del artista de hoy, y también continúa inspirándose en la capacidad transformadora y social del arte y la comunicación.