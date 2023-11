La inminente cuadragésimo novena edición del Festival de Huelva Cine Iberoamericano tendrá una especial protagonista malagueña: la directora Ceres Machado, melillense de nacimiento pero forjada entre nosotros, presentará su debut en el largometraje, Reflejos en una habitación, protagonizada por Adriana Ozores y Alejandro Vergara. Machado se incorpora así a una imparable hornada de jóvenes realizadoras que por fin cuentan las historias que quieren y como quieren.

Berta, una mujer madura de clase alta, lleva tiempo contratando los servicios de Alberto, un scort profesional con el que se ve una vez al mes en una habitación de hotel. Un día Alberto no puede acudir a la cita y envía a otro scort, Hugo, un muchacho de barrio mucho más joven e inexperto. Ése es el punto de partida de un singular filme (protagonizado por sólo dos actores y de unos escuetos 71 minutos de duración), que se apoya en Una mujer completa, cortometraje de la autora. «Me sorprendió la cantidad de público diverso que se puso en contacto conmigo para hablarme de cosas relacionadas con la historia, desde personas que habían vivido algo parecido a otras que me agradecían cómo se había abordado el tema del sexo», argumenta la directora. Ahora ha expandido los asuntos que trata para el largometraje, especialmente todo lo relacionado con la lucha de clases: «Estos personajes nunca hubieran tenido una relación, ni se hubieran mirado si quiera si no llega a ser por el encuentro. Cuando nos sentamos a hablar con alguien que nos parece fuera de nuestro alcance nos centramos en las diferencias pero descubrimos al paso de los minutos el poder que ejerce lo común; ahí nos mostramos más humanos, más vulnerables y se nos caen las caretas. Salva Martos [el guionista] consigue contar cosas muy complejas de una manera muy sencilla».

Asegura Ceres que su primera experiencia en el largometraje no ha sido para nada traumática, como algunos le habían anticipado: «Debo de ser una una rara avis porque todo lo que me habían contado que me iba a pasar en mi primera película no me ha pasado». Y destaca el enorme privilegio de haber contado con Adriana Ozores como protagonista: «He tenido la suerte de trabajar con una de mis actrices favoritas en mi primera película y eso es algo que pocos pueden decir. Que alguien de este prestigio se involucre en tu película te aporta seguridad». Ozores y Alejandro Vergara establecieron una relación muy intensa y profesional en el set; no en vano, ése es el fuerte de Ceres Machado, directora de actores con una productora teatral.

Reflejos en una habitación ha sido rodada en Melilla y Málaga (Antequera), las dos tierras en el corazón y vida de Ceres Machado. La directora se instaló entre nosotros a los 18 años para cursar Comunicación Audiovisual en la UMA y aquí ha forjado su carrera profesional. También aquí encontró a muchos de los profesionales con los que empezó a hacer cortometrajes, hace once años, y que la han acompañado en este primer largo.

Ceres Machado se suma a los nombres de Carla Simón, Alauda Ruiz de Azúa, Arantxa Echevarría, Pilar Palomero y tantas otras directoras que han asumido el liderazo en el cine españolas. «Las mujeres directoras han cambiado nuestro cine. Gracias a estas mujeres hemos descubierto que no todo está contado cuando nos habían dicho que sí», sentencia Ceres. Su primera prueba de fuego, en el Festival de Huelva.