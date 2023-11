El jazz y el flamenco, de la mano de las reconocidas artistas Diana Krall y Sara Baras, respectivamente, ya tienen representación confirmada en la próxima edición del festival boutique Starlite Occident que se celebra el próximo año 2024 en la cantera de Nagüeles de Marbella.

Así lo ha dado a conocer la organización del evento en un comunicado en el que recuerda que la propuesta de Starlite Occident tiene la innovación como parte de su ADN, así como una mayor oferta experiencial, reinventando su espacio, su oferta gastronómica y su propuesta de ocio.

Diana Krall (miércoles 24 de julio) y Sara Baras (sábado 17 de agosto) se unen al cartel de estrellas del festival, en el que ya se encuentran confirmados Sheryl Crow (viernes 21 de junio), Myke Towers (miércoles 3 de julio), Camilo (lunes 8 de julio), Christian Nodal (sábado 13 de julio) y Take That (domingo 14 y lunes 15 de julio).

La pianista y cantante Diana Krall regresará a Starlite Occident el miércoles 24 de julio "para llenar de alma la cantera". La artista canadiense ha sabido hacerse un nombre propio dentro de la industria, y su jazz acústico protagonizará sin duda una noche extraordinaria en el festival boutique.

El arte único de Krall trasciende cualquier estilo musical y la ha convertido en una de las artistas más reconocidas de nuestro tiempo, con temas como 'The look of love' o 'Let's fall in love'. Galardonada con dos Grammy, diez premios Juno, nueve discos de oro, tres de platino y siete multiplatino, Diana Krall es la única cantante de jazz cuyos ocho álbumes han debutado en el primer puesto de la lista Billboard Jazz Albums.

Por su parte, Sara Baras, una de las figuras más prestigiosas y reconocidas de las artes escénicas a nivel internacional, visitará de nuevo Starlite Occident en una cita del nivel de las estrellas.

El sábado 17 de agosto, la bailaora, directora y coreógrafa estará de vuelta en el festival boutique para presentar su nuevo espectáculo 'Vuela', con el que rinde homenaje al genio de la guitarra Paco de Lucía.

Un viaje coreográfico compuesto por 15 piezas únicas, donde cada una de ellas gira en torno a una palabra, creando así, con el lenguaje flamenco, palabras en movimiento. Un espectáculo diferente, singular e inolvidable, que transportará al público una vez más a ese mágico mundo que solo Sara Baras es capaz de crear.