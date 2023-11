Sara Torres: “La poesía es anti ideológica”

Calle Larios refulge cómoda, reconfortada por las miradas ilusionadas de los transeúntes bajo su angelical arco de destellos cristalinos. En la Merced, cerca del lugar de reunión, el Museo Living and Experience Club, una pareja se abraza con tesón, abnegando el tiempo, apretando sus mejillas: parece una despedida. La poeta—aunque prefiere escritora—Sara Torres (Gijón, 1991) hace su entrada halagando los hoteles de Málaga, viste una magra sobrecamisa para renegar la incipiente rasca, llegada como pedida a domicilio. Torres se especializa en escribir sobre el amor, también de la frustrante pena por su partida. Junto a la mesilla hay un pequeño corazón de cristal en una vitrina, una víscera sin sentimiento.

Viene a Málaga por el inicio del XXII Festival Irreconciliables de poesía, comenzado el pasado día 20 hasta el 25, representando un un espacio “para todas las personas, no para poetas”, reza su lema. La celebración tendrá lugar en diversos espacios culturales de la ciudad de Málaga con una propuesta enfocada a ensalzar la experiencia poética ampliando la visión popular sobre lo qué es la propia poesía. Torres, que estará acompañada por otros artesanos de la palabra, aprovecha para presentar su último libro de poemas que desde ayer está a la venta: ’Deseo de perro’, reflexiones y recuerdos que tienen por protagonista a su mascota y compañera, una can llamada Pan.

¿Eres más poeta o escritora? Y, ¿cuál es la razón de que escribas poesía?

La verdad es que poeta es un término que parece que tiene cierto aura alrededor, y la parte de aura que tiene la palabra poeta me incomoda, pero el tipo de escritura que propone la expresión poética es la que más me interesa porque es un tipo de uso del lenguaje que intenta mostrar tensión y buscar nuevas alternativas en el significado. Es como un uso poético del lenguaje, no es meramente descriptivo ni argumentativo, tiene una otra cosa que apunta hacia lo posible, entonces me interesa un montón. Creo que el uso poético del lenguaje también es anti ideológico, por eso me importa mucho. Pero con el término que me siento más cómoda es con escritora, porque parece que habla más de una práctica. Escritora es la que pasa horas escribiendo.

¿Anti ideológico porque se agarra únicamente a los sentimientos?

Yo creo que es anti ideológico porque busca que tiemble el sentido, que tiemble el significado y exactamente contiene el afecto y el cuerpo; está a favor de la vida y lo corporal. A veces el lenguaje ideológico se vacía de cuerpo y nos olvidamos de la vida y nos preocupamos de cosas que no tienen que ver. Pues la poesía es una vía para recuperar lo que verdaderamente nos sostiene como seres vivos, mucho más allá de lo humano. La poesía me sostiene, me da horizontes, es como esas canciones que te cantaban de pequeña y te daban comfort cuando te sentías insegura o perdida. Es como que la poesía tiene ese peso de la palabra que hace que se quede en la memoria para echarte una mano cuando te faltan formas de nombrar lo que estás viviendo. Por ejemplo, la angustia, ¿no? La angustia o el miedo son momentos donde el lenguaje nos abandona y determinadas palabras poéticas es como que esperan ahí, aguardan para ayudarnos.

Te fuiste a Londres, al Queen Mary University de Londres y realizaste una tesis en psicoanálisis, estudios queer y feminismos, ¿cómo influye el feminismo y el poder o la posición de la mujer en tus escritura?

Yo creo que el feminismo es una revolución cultural en todos los sentidos, ¿no? Implica un cambio de paradigma. Y básicamente el feminismo lo que hace es dar un lugar simbólico y material a cuestiones que ya estaban presentes en los cuerpos cuando se siente la injusticia, o se siente el poder, o se siente la opresión, ¿no? El feminismo es un conjunto de recursos, de alianzas, de lenguajes comunes para poder entender las circunstancias que nos limitan. Y por lo tanto, los lenguajes del feminismo para mí han sido lenguajes para la imaginación, para una imaginación posible, bonita.

En la nueva sección que empezaste el pasado julio, ‘Está bien sentir’, en Eldiario.es tu intención es la discusión y la reflexión sobre la pasión y el dolor, para aplacarlos, dices de estos que: “nunca es excepcional”. ¿No son necesarias la existencia de esa pasión fructuosa o no y el dolor para el disfrute de la vida?

A mí lo que me interesa es aprender a convivir con las pasiones, no adormecerlas o descartarlas. Aprender a convivir con ellas y también aceptar la frustración, que no es igual a la renuncia o la represión. Entonces me interesa mucho eso, reconocer la pasión, agradecerla por lo que nos da de energía, una energía especial que muchas veces se lleva a lo creativo. Y se lleva a los cuidados. Y se lleva al amor. Pero también aceptar todos los fracasos de los deseos que proyectamos. Como una oportunidad también de descubrimiento.

Hace unos días salió tu último libro, 'Deseo de perro'. Un tema muy concreto y un despliegue de amor muy especial por tu mascota y amiga, Pan. ¿Cuál era la intención de tu libro?

Pues no pensé que lo publicarían ni de broma. Letraversal [la editorial malagueña dirigida por Ángelo Nestore] ha sido una editorial muy valiente a la hora de publicar este libro porque es una pieza bastante única, es muy caro de producir y al final no es un libro de poesía, es un libro de conversaciones con una perrita. Es un libro de conversaciones con una perrita que empecé a escribir cuando estaba en Alemania, en Baviera, muy aislada y estaba sola con Pan haciendo una estancia postdoctoral investigando sobre escrituras tras un diagnóstico de cáncer, un tema muy difícil para estar ahí sola leyendo este tipo de libros todos los días. Y como ni yo ni Pan hablamos alemán, pues solo podíamos hablar la una con la otra, y como tenía una especie de voz interior, que siempre hablaba en el tono con el que hablo con Pan, porque era mi interlocutora. Entonces empecé a escribir textos con ese tono interior, con el tono de la voz que utilizo para hablar a Pan y así surgió.

¿Pan es tu lugar seguro? ¿ha estado toda la vida contigo?

Total, es el lugar seguro de los afectos. Luego también es un lugar de angustia muy fuerte, porque, por ejemplo, hace poco enfermó y—descansa un segundo el tiempo de la palabra— me sentí absolutamente vulnerable frente a su malestar, me afectó muchísimo y pensé que era mucho menos fuerte viviendo su malestar que viviendo el mío. Me daba mucha pena que ella sufriese. Y cuando no estoy con ella y estoy viajando, estoy muy pendiente, hay una parte de mí que está conectada a esa falta de perro, ¿no? A esa falta de Pan. Entonces es el lugar seguro del afecto que también genera lugares de pasiones más tristes. Pan empezó a vivir conmigo cuando murió mi madre durante el confinamiento porque es una perrita que se había quedado en un almacén de mascotas cuando cerraron todas las tiendas, la sacamos Marta y yo de allí y vino a vivir con nosotras. No sé, es una gran historia de amor.

El amor y el desamor son los temas principales en tu escritura. ¿Qué es el amor para ti?

Para mí es el motor vital, es una fuerza de adhesión, tiene que ver con la posibilidad de relación, somos sujetos de amor y por eso nos relacionamos. Y se diferencia del deseo porque el deseo a veces es mucho más superficial que el amor. El deseo puede ser hacia una imagen, hacia una idea, de forma consumista, por ejemplo. Y el amor implica una adherencia que hace que pongamos el cuerpo en la participación de aquello que amamos.

¿Desde pequeña has sido siempre así, tan sensible con la literatura, con la poesía, con el amor, con los sentimientos? ¿O ha sido una cosa que has desarrollado por los años?

Pues a mí de pequeña lo que más me importaba eran los animales, quería ser etóloga y entender la psicología animal y vivir con animales, pero luego en la adolescencia me empecé a enamorar y me quedé muy impactada con lo que eso implicaba. Creo que antes tenía enamoramientos con animales, me obsesionaba con animales y les dedicaba toda mi imaginación y mi fantasía. Pero de pronto apareció como el deseo y el eros y apareció dirigido a mujeres, eso me generó una contradicción en un contexto conservador que me hizo necesitar cómo desarrollar y explorar eso de forma privada. No se lo podía contar a nadie, entonces empecé a escribir mucho más, porque ya escribía antes, pero empecé a escribir mucho más a través de eso.

Los dibujos de Marta Velasco son desde luego únicos y originales, ¿habías trabajado antes con ella?

Nosotras llevamos colaborando bastantes años, nos conocimos en Londres y empezamos a colaborar allí porque yo escribía un libro que se llama Fantasmagoria—fija la mirada, ahora totalmente endulzada, sobre la portada del libro, puesto sobre una mesita junto a su derecha. No logra apartarla—. Y su forma de mirar me resulta muy afín, hay un tipo de atención que tiene a gestos y detalles en el que encuentro mucha ternura. Para mí era muy importante que el libro fuese una conversación entre ambas, no que fuese como un libro con ilustraciones, que ilustrasen los textos, sino que los dibujos son una propia escritura. Y son miradas sobre una perrita con la que convivimos las dos, entonces, son dos formas distintas de acercarnos a la realidad de convivir con Pan, con la perrita.

¿Qué otras plumas han influenciado en tu escritura?

Pues muchísimas. Al final somos una mezcolanza de voces y no solamente de escritoras, sino también de voces que nos han amado bien y que nos han amado mal, ¿no? Las personas de nuestra vida se mezclan con las voces de los textos de nuestra vida. Y dependiendo de la época, ha habido interlocutoras, escritoras que me han acompañado mejor porque quizás durante su vida ellas habían explorado las cuestiones que más me importaban en cada momento. Por ejemplo ahora, con la novela que estoy escribiendo me está acompañando muchísimo Marguerite Duras, que es una autora que había leído en la adolescencia y no había vuelto a retomar, y ahora me está impresionando muchísimo su trabajo y la necesidad que tengo de su escritura, ¿no? Y en el futuro vendrá otra, me está pasando mucho eso con ella y con una autora francesa que se llama Anne de Foucault-Mantel, que es psicoanalista. Con ellas dos como me siento como ahora mismo en una conversación íntima, ¿no? como si mi trabajo pasase por hablar íntimamente con ellas, con sus textos.

“El reloj biológico insiste… con un deseo improrrogable, un deseo de perro” ¿Cuáles son los tuyos?

Mira, el deseo de perro es uno de los deseos que más me ha acompañado en mi vida desde pequeña, he tenido un muy fuerte deseo de perro. Y sigo teniendo un deseo de perro cada día de mi vida. Siempre deseo a los perros, el contacto, la interacción, de una forma muy fuerte. Y después hay ese deseo también del Eros que tiene que ver con la otra, que sigue siendo fascinante para mí. Porque sigue siendo como una energía que mueve casi todo lo que hago, lo que causa el misterio de la otra, el interés por la otra, el deseo de compartir cerca de la otra. Y de conocer aquello que la otra ama o que la otra busca. Como que eso siempre me ha capturado desde pequeña y son mis dos deseos más antiguos y constantes: el deseo de perro y el deseo de la otra.