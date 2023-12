El Festival Internacional del Cajón Flamenco, Cajonea, está de vuelta con su séptima edición, con la coorganización del Ayuntamiento de Torrox, la productora Play it Again y ABueno Percusión; una cita poliédrica y con un marcado carácter didáctico para sumergirse en la música, la cultura y arte del flamenco desde una perspectiva muy particular.

Tras un mes de noviembre cargado de actividades, en que se ha llevado el cajón a las aulas en distintos centros educativos de Málaga y con la celebración de grandes cajoneadas por las principales plazas de la provincia, empieza el festival en sí mismo, en Torrox, con diferentes actividades. Hoy, por ejemplo, la fiesta de la percusión se vive en el Teatro Villa de Torrox con el músico brasileño Alex Sancher y su mezcla explosiva de jazz, blues, funk, candombe y música brasileña, y que junto a su banda, The Cajón Ensemble, nos ofrecerán una mezcla de música afroperuana con una colección de instrumentos informales y reciclados. Además, se presentarán prototipos de instrumentos especialmente diseñados para esta ocasión, gracias a la colaboración del reconocido luthier Hugo Domínguez, conocido por su destacado trabajo en la construcción de instrumentos informales para el grupo argentino Les Luthiers. Una experiencia personal y emocionante será la presentación del nuevo trabajo de Dani Bonilla, acompañado del percusionista Miguel El Nene. Compositor, cantante, palmero y guitarrista, ha trabajado con algunos de los nombres más grandes del flamenco, como Esperanza Fernández, Miguel Poveda y Rosalía. Como broche final, el baile de Carmen Camacho cerrará el evento de la noche del sábado. Pero previamente, y siendo fieles a la filosofía del festival, por la tarde y antes de dar comienzo el espectáculo, contará con las imprescindibles clases magistrales de percusión, este año dirigidas por Dani Bonilla, el Nene y Carlos Cortés, y aptas para todos los públicos. Toda la programación del festival en su web oficial.