Es sorprendente la fuerza de una imagen, el significado de un instante, muchas veces relegada a un plano inferior del vídeo o la pintura; pues son tan reales como la verdad únicamente les permite, más veraces que cualquier imaginación. Por 'Frames from Andalucía’, una exposición fotográfica que se celebra desde este martes en el Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga, diez fotógrafos internacionales han recorrido y recorrerán la tierra de Lorca o Manuel de Falla buscando “capturar la luz”, tal y como afirmó la secretaria general para el Turismo de la Junta, Yolanda de Aguilar, en la presentación del evento, que promueve este organismo. La iniciativa fotográfica, enmarcada en la campaña publicitaria ‘Andalusian Crush’, pretende mostrar sus lugares más bellos y auténticos para ubicar a la comunidad como un destino de referencia en el mundo.

La iniciativa de marketing fotográfico y de contenidos para promover “el paraíso de la luz”, así denomina De Aguilar al sur, como un destino para el mundo de la imagen y el filmmaking compartirá el viaje, el proceso de realización y la visión independiente de cada fotógrafo a través de sus instantáneas y una pieza audiovisual en sus canales de Youtube. El “objetivo principal” es “vincular Andalucía a conceptos como paraísos fotográficos y consolidarlo como un destino de referencia para fotógrafos profesionales y aficionados”.

Los artistas gráficos elegidos, de relevancia internacional, pero totalmente desligados de la cultura andaluza, serán: Alex Strohl, Jason Kummerfeldt, Lizzie Peirce, Luke Stackpoole, Mike Chudley, Mitchell Kanashkevich, Nick Carver, Robin Schimko, Taylor Pendleton —reciente colaboradora con National Geograpich— y Thomas Heaton. En el proceso de selección ha pesado, de acuerdo a lo citado por la secretaria general para el Turismo de la Junta, su habilidad técnica, su capacidad para capturar la esencia y el atractivo que pueden aportar a la región andaluza.

‘Frames from Andalucía' se completará con un film documental que narra todo el viaje, la creación de un libro de fotografía y con una amplia variedad de contenidos digitales dirigidos a impactar a una audiencia internacional interesada en la fotografía, la imagen y los viajes.

Intervenciones

“Sentir un poco más ese crush (flechazo)”, clamaba sobre el escenario la presentadora del evento ‘Frames from Andalucía’ ante una sala lateral a medio llenar en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, a media mañana. El discurso estaba ya comprado, Mitchell Kanashkevich, retratista de paisajes australiano ganador del Travel Photographer of the Year en 2015, se confiesa enamorado de los escenarios, la cultura, la gentileza y la comida andaluza: “me restauró un poco la fe en la humanidad en Europa”. Entre otras alabanzas a las zambombas de Jerez o la senda capacidad de los autóctonos para liar una conversación hacia los entremeses y otros sainetes, Kanashkevich rescató la costumbre que había capturado durante sus días de ruta, pescadores que cumplían su oficio con la mayor de las artes: “en Andalucía la gente todavía sabe para qué viven y cómo disfrutar la vida”. “Flamenco. Pasión. Emocionante”, añadió al preguntársele por las impresiones extranjeras, positivas, eso sí.

El francés nacido en Madrid, Alex Strohl, por su lado decidió acordarse de las frías bondades de Sierra Nevada, el nacimiento del Río Borosa, los anocheceres del desierto de Tabernas y los “millones” de olivos que no dejó de observar durante dos horas ininterrumpidas.

El desembolso de la campaña es vasto, sin duda. Las riquezas e idiosincrasias de Andalucía tampoco se quedan atrás. Para explicarlo todo, Yolanda del Aguilar, se remontó a 1852, el viaje organizado para la reina Isabel II por la región y a la labor de Charles Clifford, uno de los padres del retrato moderno, encargado de capturar los parajes que hoy vemos como historia.

Para cerrar su intervención, la secretaria general para el Turismo de la Junta expuso: “Este proyecto será una declaración de quiénes somos. Cada imagen, cada instantánea, cada fotograma será un testimonio vivo de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra naturaleza y de nuestra sociedad. Estos fotógrafos están arrancando un viaje por la construcción de un puente visual entre Andalucía y el resto del mundo”.