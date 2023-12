«Podría contarte mil anécdotas. A mi compañero Tete [Martínez, bailaor de Salou] le hacen fotos por la calle y hay una discoteca debajo de casa que nos hacen la ola cuando entramos porque bailamos como sabemos hacerlo los españoles. Así que aquí estamos: disfrutando de la vida». La actriz malagueña Sofía Monreal lleva un mes en Shangai, donde estrena hoy mismo 'Silence in bloody wedding' ('Silencio en boda de sangre'), una obra inspirada en Lorca con baile, palmas, flamenco, tragedia... Están programadas cuatro funciones como el hito del programa con el que la ciudad más grande del gigante asiático ha celebrado los 50 años de relaciones diplomáticas entre España y China. Después, vendrá al Teatro Español de Madrid.

Así que allí están cinco españoles, provenientes de Málaga, Salou, Madrid, Valencia y Cádiz, trabajando a las órdenes del director Hiroshi Koike, que por su nombre habrán concluido que es japonés. Koike es «el cocinero» que ha hecho un montaje «como una receta con varios ingredientes».Un japonés dirigiendo a cinco españoles en un teatro de China una obra de Lorca. Así es: «Con el director hablamos en inglés pero tenemos una traductora, Fei Li, que nos traduce en todo momento. De chino a español y de inglés a español. Pero Hiroshi es muy zen, lo amo», nos cuenta Sofía. Y también, como tantos creadores japoneses, un matemático de la emoción: «Es muy estricto con el tiempo y el espacio y lleva un cronómetro en la mano [se puede observar en la foto inferior, por cierto]. Por ejemplo te dice: 'Muévete two seconds later'. Y son dos segundos reales, los mide con el cronómetro. Al igual que las miradas: si levantamos uno de nosotros los ojos antes que otro, lo tenemos que repetir hasta que lo hacemos todos a la vez».

«Un regalo»

Horas antes del estreno, un mes después del comienzo de los ensayos, Sofía Monreal resume: «Estoy alucinando con la experiencia. Es un regalo. Yo quería venir a Shangai y lo he conseguido. La directora artística, Qianpeng, me preguntó porqué quería venir. Y le dije que fue intuición. Y aquí estoy. Feliz y aprendiendo mucho de Hiroshi, de la cultura china... Como cada día con palillos y he adelgazado mucho. Beben agua caliente y creo que es muy sano. Esta experiencia me la llevo calentita para mi tumba».

Los responsables de 'Silence and bloody' wedding buscaban a una actriz de unos 50 años que pudiera cantar y bailar flamenco. Y Sofía Monreal envió un buen puñado de vídeos con sus habilidades, incluyendo el de su '¡Ay, Carmela!', el clásico de Sanchis Sinisterra que llegó hasta a interpretar en el Cervantes Theatre de Londres y que le valió un premio Lukas.

Porque ésta, la de Shangai, no es, ni mucho menos, la primera aventura internacional de la malagueña, que residió cuatro años en la capital de Inglaterra (regresó a la tierra natal tras el fallecimiento de su padre). Radicada de vuelta en Madrid, eso sí, la que alcanzó la popularidad gracias, cómo no, a la televisión (sus papeles en las series 'Yo soy Bea' y 'Amar es para siempre'), sigue trabajando más fuera de nuestras fronteras que dentro:«¿Que por qué no trabajo más en nuestro país? Eso es algo que no te puedo contestar porque no lo sé». Quizás la cosa cambie o no; mientras tanto, Sofía sigue sumando experiencias y vida allá donde la llamen.