«Las obras que me apetece dirigir tienen algo en común: deben proponerme un juego»

'Cielos', con la que abre el Festival de Teatro de Málaga, cierra la tetralogía 'La sangre de las promesas', ¿Qué caracteriza a esta obra comparada con sus precedentes?

Se desmarca de las otras en varias cosas. Se cierra la tetralogía y se separa de sus predecesoras para empezar porque, a diferencia de las demás, la acción no tiene lugar en el mundo árabe, aunque se menciona. No está nutrida de flashbacks, sino que todo ocurre en tiempo real, en el presente; hay saltos temporales, pero cronológicos. Y luego es la más cinematográfica de las cuatro, es casi una película, un thriller de espionaje, un capítulo de una serie tipo 24 Horas porque los cinco personajes luchan contra reloj para intentar evitar un atentado a escala mundial y se asemeja casi más a una obra audiovisual más que teatral y eso me atraía mucho. El hecho de que hubiera tanta tecnología, que no suele ser algo muy habitual, hace que parezca más una obra de Robert Lepage en algunos momentos. Y creo que, a diferencia de las demás que tratan la relación con nuestros antepasados, esta se centra más en la relación padre-hijo, madre-hija, y es un poco lo que le dejamos a nuestros jóvenes y cómo nuestras futuras generaciones van a asumir el mando de un mundo cada vez menos humano.

¿Qué le atrae de Mouawad?

Mouawad es un todoterreno, un tipo que, además de dirigir el Teatro de la Colina en París, y de haber tenido un talento increíble como dramaturgo, tiene a favor estar afincado en Canadá donde las ayudas al francés son importantes. No obstante, es la vanguardia del teatro a nivel mundial, como ocurre con Lepage, Maouwad o incluso El Circo del Sol. Todos nacen en la parte francófona de Canadá y todos tienen ayudas con las cultura en primer plano de la parte francófona que al final termina notándose. De hecho, 'Cielos' es una obra que contiene elementos, no solo de puesta en escena y dramaturgia, sino que se escribe en 2008 y se estrena en 2009 en el Palacio de los Papas en Avignon para cerrar la tetralogía. Allí se hicieron las cuatro funciones seguidas, la gente se quedaba a dormir ya que duraba hasta buena parte de la madrugada. Y en 'Cielos' vemos cosas que tienen que ver mucho con nuestro presente.