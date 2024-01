Hazte Lapón siempre fue una banda diferente al resto en el panorama indie nacional. Empezaron definiéndose como «un grupo pop irónico autoconfesional vocalmente estridente y estilísticamente disperso», se empeñaron en hacer «el segundo disco noise barroco de la historia, tras el 'Giant Steps' de los Boo Radleys» y canciones con estribillos como «¿Qué va a ser de mi? / Torpeza psicomotriz / ¡No! ¿Qué va a ser de mi?»; incluyeron un test de Rorschach en el artwork del vinilo, reivindicaron a iconos tan poco alternativos como Battiato o Juan Luis Guerra... Y se marcharon como llegaron, sin hacer mucho ruido, convencidos de que «las cosas bien cerradas sobreviven mejor». Ahora, años después de su adiós (adelantemos acontecimientos: sí, definitivo) Manuel González Molinier y Saray Botella, celebran los diez años de su primer álbum, 'Bromas privadas en lugares públicos', con algo que es mucho más que una reedición: nueva mezcla, masterización y edición para hacerle justicia a aquel ramillete de canciones que habían quedado en un injusto olvido.

Cuando le preguntamos a Manuel, conocido por todos como Lolo, por la idea de la resurrección del álbum (¿La pedían los fans, el grupo?), la respuesta es algo más prosaica: «Realmente surge cuando nos llevamos la sorpresa, tanto el sello como nosotros, de que el grupo había recaudado en estos años unos 6.000 euros por reproducciones digitales. Pensamos ambos que sería una buena idea invertir ese dinero en la propia música del grupo, y decidimos reeditar el primer disco, que estaba descatalogado desde hace años y que necesitaba una nueva mezcla y máster, a la altura de los trabajos posteriores de la banda. El resultado, en mi opinión, ha sido muy satisfactorio».

Lo normal, hace diez años, era que un grupo indie debutante «reuniera el máximo de pasta posible para meterse en un estudio de cierto renombre y grabar a toda prisa», dice Lolo. Claro, eso no fue lo que hicieron Hazte Lapón. Ellos querían hacer, recordemos, «el segundo disco noise barroco de la historia, tras el 'Giant Steps' de los Boo Radleys», solos y guiados por una estrategia propia: se lo grabaron ellos mismos y lo autoeditaron. «Y eso explica mucho la idiosincrasia del disco», explica el malagueño. En otras palabras: la cosa no fue bien. «Hay muchos oyentes que nos acompañan desde los inicios que adoran este disco por su esencia amateur, pero a mí su sonido precario me hacía sufrir. Cuando lo grabamos no sabíamos cómo debía sonar. Simplemente nos pusimos a grabar pistas como locos, en un proceso creativo caótico. Estuvimos así durante casi un año. y llegamos a sentirnos muy frustrados en el proceso, que se quedó atascado varias veces. Había mucha ilusión, pero también una idea muy vaga de lo que queríamos conseguir. Nunca llegamos a estar contentos del todo con la mezcla final y eso hacía que nunca tuviéramos en cuenta el disco de debut de la banda, como si todo hubiera empezado con el segundo disco, 'No son tu marido'. Pero el sonido característico de Hazte Lapón ya estaba ahí, en el primer disco». Ahora, una década después, tocaba hacerle justicia al repertorio, «llevar esas pistas a mejor puerto, a ordenarlas y darles empaque», y en eso han colaborado decisivamente los productores Cristian Pallejà y Ferrán Resines.

Y las canciones, ¿qué tal se las han encontrado tanto tiempo después? Afortunadamente, no les dan nada de vergüenza o repelús como ejercicios primerizos. «Tengo que decir que en general he encontrado que había ya buenas ideas, que ya existía un tono lírico y un sentido del humor más o menos definido y que mis compañeros de grupo habían grabado un buen material. Había buenas guitarras, una sección rítmica potente, coros y arreglos fantásticos... Quizá fui yo el que no supe cómo guiar el proceso. En el segundo disco ya tenía todo más claro y había aprendido de mis errores».

La historia de Hazte Lapón tras 'Bromas privadas en lugares públicos' es mucho más conocida: el sexteto original terminó siendo un dúo, los álbumes posteriores (el citado 'No son tu marido' y, especialmente, el tercero, 'Tú siempre ganas') recibieron los elogios de la prensa especializada y aún habitan en las estanterías de los melómanos más avezados y, de repente, la vida adulta llegó: Saray y Lolo tuvieron un hijo y la música tendría que pasar a otro plano. Lo dejaron en 2018 y aunque la ilusión por la reedición del primer álbum ha debido de ser grande, no lo ha sido tanto como la tentación de tomar la carrera lapona. «No es imposible que demos algún concierto en algún momento, para tocar estas u otras viejas canciones, pero Hazte Lapón como tal es un proyecto del pasado. Yo he vuelto a coger la guitarra y estoy haciendo música nueva, pero no será bajo el nombre de Hazte Lapón, ni tendrá sus coordenadas estéticas. Hazte Lapón como grupo no está en hibernación, es un proyecto decidida y felizmente finiquitado». Descubrir o redescubrir sus primeras canciones, tal y como fueron imaginadas, servirá para que el adiós sea más justo y asumible.