Quién es Young Miko, la sensación puertorriqueña que colabora con Bizarrap en la sesión 58

La cantante puertorriqueña Young Miko es la protagonista de la 'BZRP Music Sessions #58' del productor y músico argentino Bizarrap, que saldrá a la luz este miércoles 10 de enero. La joven artista es una de las grandes promesas de la música urbana del momento y su nombre ya ha dado la vuelta al mundo. A sus 26 años, cuenta con más de 26 millones de oyentes mensuales en Spotify y algunas de sus colaboraciones superan las 100 millones de reproducciones.

Desde que entró en la escena musical de su isla, Young Miko ha colaborado con artistas de la talla de su compatriota y fenómeno mundial Bad Bunny (en 'Fina'), los colombianos Feid ('Classy 101') y Karol G ('Dispo'), la dominicana Tokischa y la española Bad Gyal (en su colaboración 'Chulo pt.2') y la argentina Nicki Nicole ('8AM').

Infancia y temas virales

La infancia de María Victoria (su nombre real) estuvo centrada en el fútbol y más tarde en el mundo de los tatuajes. Gracias a este oficio consiguió sus primeros ahorros para poder empezar a producir sus propias canciones. Comenzó su carrera desde su casa y de manera audodidacta, publicando sus primeras canciones a través de la plataforma Soundcloud.

Su rápido ascenso en la música se debe, además de a su talento, a la viralización de sus primeras canciones en las redes sociales, con temas como 'Classy 101', su colaboración con Feid, y 'Lisa', con su ya conocidísimo estribillo "hablando claro, tengo un problema. Y es que rápido me enchulo de las nenas".

Su nombre artístico viene de su fascinación por la cultura japonesa y el mundo del anime. El término Young, en inglés, significa 'joven', y Miko hace un homenaje a estas referencias orientales que siempre la han acompañado. Las miko eran unas sacerdotisas que se encargaban de cuidar y mantener los santuarios sintoístas japoneses, por lo que su nombre sería sinónimo de "joven sacerdotisa".

Derechos LGTBIQ+

La artista puertorriqueña pertenece al colectivo LGTBIQ+, interpretando sus canciones abiertamente a mujeres, y ha reivindicado sus derechos en muchas de sus apariciones. Sin embargo, al principio fue complicado confesar su orientación. "No fue nada fácil salir del armario y tener que decirlo a mis papás. Fue un papelón en mi casa, mi familia es bien religiosa, pero después de todo eso mis papás dieron un giro de 360 y me adoran y me apoyan", confesó en una entrevista.

"Yo nunca he sido alguien falso, he sido bien fiel a mi misma y mis papás siempre me han enseñado que la gente huele a la gente falsa. Ser falso al final del día te engaña a ti, te hace infeliz contigo misma ¿para qué quieres eso? Cuando yo escribía me salía, si me gustan las mujeres, para qué voy a escribir a un hombre, si eso no es lo que me gusta", explicaba.

El éxito de Bizarrap

La última sesión de Bizarrap, la número 57, publicada el pasado mes de octubre , contó con la participación del joven rapero argentino Milo J y vino acompañada de un EP con varios temas conjuntos de los dos artistas argentinos en los que exploraron géneros diversos. Anteriormente, rompió todos los récords con su sesiones con el español Quevedo y la colombiana Shakira.

En la última edición de los Premios Latin Grammy, celebrada el pasado mes de noviembre por primera vez en Sevilla, el argentino fue uno de los grandes triunfadores de la noche y consiguió tres premios: Mejor Canción Urbana (junto a Quevedo), Mejor Canción Pop y Canción del Año (ambos junto a Shakira).