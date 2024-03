Manuel Summers: el independiente feroz víctima del prejuicio y el olvido

Miguel Olid reivindica en 'Summers el rebelde' la vida y la obra del heterodoxo cineasta sevillano, tan admirado por algunos de sus trabajos más personales ('Del rosa al amarillo', 'Juguetes rotos') como denostado por sus productos de comedia popular en vena ('To er mundo e...', 'La Biblia en pasta'). Pero que nadie espere una hagiografía del padre de David Summers: Olid incluye entre los entrevistados a antagonistas notables como el crítico Mirito Torreiro, que despellejan sin piedad mucho de su cine, ni tampoco se nos ahorran algunas declaraciones de archivo del protagonista que no le dejan en el mejor de los lugares. Pero, ante todo, el documental busca ser un retrato franco de un cineasta inconformista, siempre a la suya pero hoy sometido a demasiados prejuicios a su alrededor, cuando no, directamente, al olvido.

El propio Olid tenía muchos apriorismos en torno a la figura de Summers. «A mí en los 80 me encantaban Tarkowski y Zulawski, en las antípodas de lo que rodaba Summers en los 80, cuando estaba inmerso en las películas de los Hombres G, la trilogía de To er mundo e... Me parecen películas superfluas y carentes de interés. Recuerdo haber visto la primera y no gustarme nada; cuando volví a verla años después y son ya varias veces, me río en muchos momentos», dice el realizador sevillano.

'Summers el rebelde' se articula en torno a una clase (Olid es profesor de Historia del Cine) en que se da a conocer con amplitud de miras la vida y corpus cinematográfico de Summers, salpimentando la sesión en el aula declaraciones de José Luis Garci, Fernando Trueba, David Summers y muchos más.

Cariño y respeto

«Tuve claro desde el primer momento que quería abordar la figura de Manolo Summers con cariño, respeto y admiración, pero también con opiniones críticas hacia su cine», dice Miguel Olid. «Nunca quise hacer una hagiografía y creo que al propio Summers no le habría gustado, pero tampoco creo que se ofrezca un retrato muy negativo de él. Estoy convencido que era muy buena persona, que siempre ayudó a los más necesitados del mismo modo que se opuso a los que detentaban el poder».

Entonces, ¿qué ocurrió con su obra, hoy semiolvidada y sin apenas nadie que la reivindique? Una palabra del título del documental ofrece la clave: rebelde. Lo argumenta así Miguel Olid: «El ser tan independiente y no casarse con nadie le llevó, en mi opinión, a que no ocupe el lugar que se merece en la Historia del cine español, a haber sido tan olvidado y marginado. Pero creo que sigue teniendo mucha vigencia la ternura con la que impregnaba muchas de sus películas, el modo de acercarse a la infancia y la adolescencia para retratarla y el recurso de numerosos elementos (imágenes de archivo, animación, rótulos) en su modo de narrar las historias».