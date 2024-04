'Kaos' ofrece un aperitivo con su primer trailer

Es una de las series más esperadas por los malagueños, y por fin tiene trailer, aunque, eso sí, desgraciadamente es muy breve. Hablamos de 'Kaos', la ficción de Netflix creada por la británica Charlie Covell (autora de la de culto 'The end of the f***ing world') y progonizada por Jeff Goldblum, que a mediados del 2022 tomaron un buen puñado de localizaciones de la capital de la Costa del Sol, incluido el Centro Histórico, y de la provincia, para su rodaje. Todavía no hay fecha de estreno pero se espera que sea inminente.

La serie cuenta la historia de seis humanos en su proceso de descubrir la conexión entre ellos y una profecía antigua de larga data mientras lidian con dioses corruptos y arrogantes de la Mitología Griega. Zeus es el epítome de lo cool, el estadounidense Jeff Goldblum, quien, por cierto, sustituyó a última hora al previsto Hugh Grant. Le acompañan en el reparto rostros conocidos para los cinéfilos como los de Debi Mazar y David Thewlis, entre muchos otros. El actor de 'Parque Jurásico' encarna a un dios que se vuelve paranoico al descubrir al mirarse al espejo una arruga, lo que le lleva a pensar que quizás su poder no sea infinito.

'Kaos', que también se rodó en otras localidades españolas como Sevilla, Cuenca, Toledo y Cádiz, revalida la relación de amor de la popular plataforma de streaming con la Costa del Sol, donde ya rodó, por ejemplo, la primera temporada de La monja guerrera. Y su relación de amor con Fresco Film, la empresa malagueña de service cuyo buen hacer facilita que este tipo de grabaciones se realicen entre nosotros.