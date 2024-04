El Virtual se reconcilia consigo mismo en «Vuelta a empezar»

«Hay veces que quiero que la mierda que pasa en mi cabeza se acabe ya / pero hay que ser paciente con las cosas en general / y más con uno mismo / al menos ya va siendo hora de hacerlo». Este breve speech prologa 'Oda a la redención', la canción inaugural de 'Vuelta a empezar', el nuevo disco de El Virtual, uno de los artistas más singulares de la escena musical malagueña y uno de los líderes de la escena urbana nacional en su vertiente más introspectiva y melancólica.

'Vuelta a Empezar' está acreditado a El Virtual y Myto, el productor de los once temas. La cosa empezó como una colaboración para un track pero el diálogo entre ambos resultó tan fructífero y fluido que ha terminado un conformando un repertorio de largo alcance. El álbum mantiene las constantes de Guille, el nombre del cantante y rapero, un hombre hecho en las calles de Nueva Málaga y Camino de San Rafael que habla abiertamente de sus problemas con las drogas y su salud mental, la búsqueda de la espiritualidad y el sentido de una vida plena en un momento como el actual, marcado por la hipervelocidad y lo coyuntural.

«Que le den por culo a todo / a veces esto no está hecho for me / dejé de remar / sólo necesito dormir», «Dentro de mi mente / con la realidad ya no hay conexion», «Me tengo que aislas si quiero que ver qué siento»... Son algunos versos de 'Manzana' y ejemplos perfectos de los quilates emocionales de 'Vuelta a empezar' y, en general, todo el cuerpo de trabajo de El Virtual. «Algo que me mola mucho conseguir en la gente es que sean conscientes de sí mismos y de todo lo que implica eso, no de sus problemas. Eso me reconforta lograrlo a través de mi música. Me siento como un altavoz, totalmente. Mi concepto principal es ése, hacer de avanzadilla emocional», ha comentado el malagueño en una reciente entrevista con 'Eldiario.es'.

No busquen aquí palabras malsonantes, odas al sexo casual, sexismo o chulería, muchas veces monedas de cambio en las rimas de los ídolos de lo urban. Lo de El Virtual es otro rollo. Y quien conecta con él, conecta mucho: para comprobarlo busquen por ahí los vídeos de sus directos en los que en salas pequeñas pero abarrotadas sus fieles, chavales muy jóvenes, le acompañan recitando sus letras honestas y abiertas sobre sus problemas internos.

Guille empezó en esa tarea a la tarea a los 8 años (sus padres trabajaban en ámbitos creativos y la cultura estaba al alcance de la mano en su casa), tras haber flipado al descubrir a los sevillanos SFDK. De adolescente se metió en «un lío de estafas con tarjetas sin saber lo que estaba haciendo», dejó los estudios en Segundo de Bachillerato porque suspendió todas las asignaturas (menos Inglés) y se tatuó la cara para simbolizar un compromiso con la música (quién contrataría en un oficio normal a alguien con el rostro entintado) pero también porque de niño ya se ponía en la cara «las calcomanías de los Cheetos».

Mientras, el malagueño grababa sus canciones como podía, hasta con el micrófono del 'Singstar' si era lo único que tenía a mano. Y desde entonces no ha parado. Porque no puede: «Es terapéutico para mí y espero que para los que me escuchan. Mi música está hecha para que los chavales no se sientan solos, para que puedan decir: Éste está igual que yo», confesó el rapero entre risas a Juanniko Bannana en un documental sobre él. Tuvo que detenerse con la pandemia y cayó en las drogas, por aquello de llenar el vacío de no poder expresarse. O sea, que le va la vida en ello, no es un hobby.

'Vuelta a empezar' está diseñado como un disco conceptual, un viaje íntimo desde la penumbra emocional hacia una cierta paz interior. «Esta intensidad, mi único castigo / Todo coge peso cuantas más veces lo digo / Esta realidad se quiere quedar conmigo / Ahora me doy cuenta de que soy mi mejor amigo», reza el hook de 'Esta intensidad', el tema con el que se cierra el disco, sobre un fondo marcado por un piano calmado y luminoso. «Qué día más bonito», tuiteó el otro día El Virtual (@toolyshine). El viaje, el suyo, continúa. Merece la pena acompañarlo.