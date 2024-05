Ceres Machado y el corto del millón de visionados en YouTube

Una escena de lo más habitual: una pareja en la cama, ella está trabajando en su portátil, él busca la manera de iniciar una relación sexual; ella le dice que no pero él, amparado en el supuesto consentimiento tácito que se da entre dos novios, no está dispuesto a reprimirse. En sólo 7 minutos 'No me dejes así', el nuevo cortometraje de Ceres Machado, se las apaña para exponer una realidad lamentablemente cotidiana y nos obliga a formularnos un puñado de preguntas incómodas (especialmente a nosotros, los hombres). El estilo, directo y franco, sin ambages, está calando: la pieza ya cuenta con más de un millón de reproducciones en YouTube (concretamente, 1.100.000) en sólo tres semanas.

«El cortometraje comenzó teniendo 50.000 visitas en nada de tiempo, en horas... y ya eso nos sorprendió. Pensamos que a lo mejor era por haber ganado la Biznaga de Plata (en el pasado Festival de Málaga, dentro de la sección Afirmando derechos de las mujeres), o porque los actores con los que acababa de trabajar en el cortometraje 'Génesis' son muy conocidos [Samuel López y Claudia García] y teníamos una nueva red de personas interesadas en lo que hacíamos o la temática en sí. Nos sorprendió... pero tampoco nos detuvimos demasiado. De repente empezaba a aumentar las visualizaciones por cientos en minutos, hasta que en tres semanas superó el millón de visualizaciones», nos cuenta Machado, realizadores y directora de cásting melillense forjada entre nosotros, en Málaga.

Ceres Machado y el guionista Salva Martos, con la Biznaga del Festival de Málaga / Sibila Films

Asegura su responsable que al ver el impacto de 'No me dejes así' en el público durante su breve recorrido por festivales, decidió «sacarlo a la calle»: «Me parecía más interesante su labor social que competir en festivales. Creo que era el momento de hablar de estas malas praxis sexuales dentro de la pareja. Es complicado querer identificarse como víctima, más si la otra parte es tu pareja a la que amas y te ama. Por eso para Salva Martos Cortés, el guionista, y para mí, era fundamental que pareciese que habíamos arrancado un pedacito de cotidianidad».

Mujeres

El feedback que está generando el cortometraje es otra de las claves de esta aventura. Ceres asegura que muchas mujeres le han escrito «para agradecer el cortometraje y que se hable de esto» y lamenta que «el discurso de las mujeres de 45 años como el de las chicas de 20 que se han puesto en contacto con ella es prácticamente el mismo»: «¿Cómo es posible que madres e hijas hayan vivido o vivan idénticas situaciones? En esos 25 años de diferencia sobre esto no se ha avanzado nada. Pero algunos hombres también se han sumado a opinar. Muchos padres me dicen que se lo va a enseñar a sus hijas, y yo incido, que a sus hijos también, que se lo pongan a los dos. Incluso tengo a algún valiente que me ha reconocido que él ha ejercido esa práctica, y que ahora le parece un horror. La frase de 'los hombres tienen sus necesidades' ha estado en el ADN de mujeres y hombres, de todo el mundo», reflexiona la autora.

«Algún valiente me ha reconocido que ha ejercido esa práctica y que ahora, tras ver el corto, le parece un horror"

'No me dejes así' continúa la senda de asuntos espinosos pero pertinentes en la filmografía de Ceres Machado. «Hemos tratado el abandono sexual de las mujeres a partir de los 60 años, la violación que sufre una mujer con un desconocido, hemos hecho una crítica sobre la pornografía... Precisamente con el cortometraje Amateurs que protagonizan Miguel Ángel Martín y Vivy Lin, dos cómicos de la tierra, y que también se puede ver en YouTube. El siguiente paso natural era hablar de la violencia sexual en el ámbito privado, donde un abuso sexual es muy difícil de identificar porque la persona que te está haciendo chantaje emocional y abusando de ti es tu novio o tu marido», asevera. Un terreno «pantanoso», matiza: «Íbamos preocupadas por cómo iba a reaccionar el público, no te lo voy a negar... pero se ha confirmado que es una de las violencias más usuales, sino la que más».

Año pletórico

El éxito viral del cortometraje pilla a Machado en un año pletórico: hace unos meses se estrenó en el Festival de Huelva como directora de largometrajes con 'Reflejos en una habitación', protagonizada por Adriana Ozores y Alejandro Vergara (éste, protagonista de 'No me dejes así') y que aún le está deparando alegrías: la próxima semana el filme compite en la Sección Oficial del Festival de Alicante y cuenta con cuatro selecciones internacionales más. También está recorriendo certámenes con la citada 'Génesis', va a rodar otro corto («Me lo han ofrecido y es una pasada», anuncia) y está en plena preparación de una nueva nueva película, 'Si las paredes hablasen', una coproducción entre España e Italia que contará con Fernando Tejero. «Ahora mismo tengo el año cerrado, afortunadamente. Si la viralidad de 'No me dejes' así me afecta, si me abre más puertas, te lo contaré, ahora mismo mi vida está como estaba hace tres semanas», dice Ceres entre risas.