Ricky Martin vuelve a Starlite el 25 de julio

La estrella latina mundial de todas las generaciones Ricky Martin volverá el 25 de julio a Starlite Occident para ofrecer en Marbella el concierto "más exclusivo de su gira", mientras el 18 de ese mismo mes debutará en ese escenario Farruko, uno de los mayores referentes de la música urbana.

Así lo han asegurado desde Starlite en un comunicado, apuntando que este festival está ya consolidado como "una de las citas musicales y de ocio más esperadas de cada verano" con su 13 edición. Las entradas están disponibles en starliteoccident.com.

El jueves 18 de julio, Farruko, autor de éxitos urbanos mundiales como 'Si se da', 'Pepas' o 'Diles', actuará por primera vez en el Auditorio de la cantera Nagüeles del festival.

Farruko / L. O.

La superestrella global y uno de los exponentes más icónicos de la música urbana latina, que se atrave con reggaetón, merengue, bachata, pop, baile latino y reggae, cantará muchos de sus éxitos mundiales y además "también, por primera vez en España, presentará temas de su nuevo álbum 'CVRBON VRMOR [C_DE: G_D.O.N.]'".

Por su parte, Ricky Martin volverá a Starlite Occident el jueves 25 de agosto en lo que será "una oportunidad única este verano para disfrutar de uno de los mayores iconos de la música latina", reconocido con 95 discos de Platino, 40 discos de Oro, múltiples Grammy y Latin Grammy --incluyendo Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación--, o 14 Premios Billboard, entre otros.

El cartel de Starlite Occident 2024 ya cuenta las confirmaciones de artistas como Jamie Cullum (viernes 14 de junio), Van Morrison (sábado 15 de junio), Sheryl Crow (viernes 21 de junio), Aitana (sábado 22 de junio, lunes 29 de julio, martes 30 de julio), Vanesa Martín (sábado 29 de junio), y Myke Towers (miércoles 3 de julio), Emilia (jueves 4 de julio).

Camilo (sábado 6 y lunes 8 de julio), Keane (martes 9 de julio), The Corrs (miércoles 10 de julio), o Julian Marley & The Uprising (jueves 11 de julio), Christian Nodal (sábado 13 de julio), Take That (domingo 14 y lunes 15 de julio), Carlos Vives (martes 16 de julio), y Gipsy Kings feat. Nicolas Reyes (viernes 19 de julio) también estarán este año.

Asimismo, están confirmados Pablo López (sábado 20 de julio y miércoles 21 de agosto), Simple Minds (lunes 22 de julio), Tom Jones (martes 23 de julio), Diana Krall (miércoles 24 de julio), Luis Miguel (miércoles 31 de julio, y viernes 2 y sábado 3 de agosto), Los Secretos y Pedro Capó (jueves 1 de agosto), Malú (lunes 5 de agosto), Antonio José (martes 6 de agosto), Hauser (miércoles 7 de agosto), Miguel Poveda (jueves 8 de agosto), UB40 ft. Ali Campbell (viernes 9 de agosto), y Nick Carter (sábado 10 de agosto).

También forman parte del cartel Taburete y Lérica (lunes 12 de agosto), Plácido Domingo (martes 13 de agosto), La Oreja de Van Gogh (miércoles 14 de agosto), Paula Mattheus & Marlon (jueves 15 de agosto), Abraham Mateo & Nil Moliner (viernes 16 de agosto), Sara Baras (sábado 17 de agosto), Siempre Así (lunes 19 de agosto), Vanesa Martín (martes 20 de agosto), Rels B (jueves 22 de agosto), Ana Mena (viernes 23 de agosto) y Hombres G (sábado 31 de agosto).