Rafael Narbona: "Me gustaría se el Frank Capra de la Filosofía"

'Maestros de la felicidad', de Rafael Narbona, ya va por su tercera edición. Se trata, según su autor, de una historia de la Filosofía escrita casi como una novela que intenta rescatar las ideas más positivas de cada autor y, al mismo tiempo, como una autobiografía del propio Narbona. Según el profesor y periodista cultural, este ensayo es una exaltación de la vida, y en él confluyen las ideas de celebrar, de tener esperanza y ahuyentar las ideas más dañinas y más tóxicas desde la perspectiva de la vieja disciplina de la filosofía. Lo ha presentado en el Centro Cultural La Malagueta.

Narbona escribió este libro para superar una etapa de pesimismo que le había arrastrado durante diez años. "Pasé por una serie de pérdidas muy dolorosas; mi padre murió, mi hermano se suicidó y mi mejor amigo también se quitó la vida", nos cuenta. "Para mí, este libro representa el final de un viaje que empezó cuando estaba sumido en una perspectiva muy trágica y marca el recorrido de este proceso de curación", resume el autor, quien recuerda qué fue lo que le hizo cambiar su punto de vista: "Me di cuenta de que era infeliz, porque veía la vida como un castigo y la muerte como una liberación. Me di cuenta de que era un camino hacia ninguna parte".

'Por seis pastillas estuve a punto de dejar este mundo'

Al sufrir tantas pérdidas en tan corto tiempo, Rafael padeció un cuadro de ansiedad e insomnio. "Me tomé en una ocasión cinco o seis pastillas para dormir. Yo no pensaba que eso me pudiera matar y estuve al borde de una parada cardio-respiratoria. Si hubiera muerto entonces me habría perdido infinidad de cosas", relata el escritor. A pesar de la magnitud de estas traumáticas vivencias, a Narbona no le ha sido difícil compartirlas con sus lectores, ya que contarlo le ha ayudado a superarlo y anima a su público a seguir sus pasos: "'Pensamos la vida a través de nuestras vivencias, y contar mis experiencias personales en el libro no es un gesto exhibicionista. El ser humano necesita al otro y cuando cuentas algo que te ha dolido encuentras el camino de salida".

Por otro lado, nos habla también de que el ser humano está más predipuesto a la bondad que a la maldad, pero el pesimismo es la tentación más fácil. "Te eximes a ti mismo de realizar esfuerzos o de comprometerte con la vida, sin emabrgo; el optimismo es una actitud más inteligente porque te lleva a crear vínculos más sólidos, a apostar por la vida y a hacer cosas", nos recomienda el escritor. Además, aconseja que, para ser feliz, necesitamos de manera fundamental los vínculos afectivos y el tener un proyecto vital, por lo que anima al público a tener metas y relaciones satisfactorias con su comunidad.

En 'Maestros de la felicidad' también se abordan temas como la lucha por la igualdad de sexos, los derechos de los animales o la cultura de la cancelación, ya que según su autor, la cultura tiene que ser una fuente de valores morales. Por esto mismo, le formulan mucho esta pregunta: ¿por qué no se titula 'Maestras de la felicidad'? Su respuesta es simple: no ha habido muchas referentes; no porque las mujeres sean inferiores a los hombres sino porque no las han dejado. Han impedido que surgieran más figuras en el ámbito de la literatura y de la filosofía, pero en su libro menciona a algunas de ellas.

Transmitir esperanza

La obligación moral de un autor, según Narbona, es transmitir esperanza. Le gustaría que compararan su libro con las películas de Frank Capra, ya que para él transmiten un mensaje moral sin caer en el sentimentalismo barato y en lo banal, justamente lo que él intenta hacer llegar a su público.

También dispone el profesor de consejos para todo aquel que quiera preguntarle: "Si una persona joven, por ejemplo, me pide consejo de qué libro puede leer para recobrar la esperanza yo le recomendaría el diario de Etty Hillesum, que complementado con el diario de Anne Frank, son dos obras al alcance de cualquier lector con un mínimo de inquietudes y con un mensaje muy claro y muy positivo".

Para Rafael, muchos libros de autoayuda no tienen fundamento, por lo que él ha intentado ofrecer a sus lectores una autoayuda de calidad con el máximo rigor. "Lo que marca la diferencia entre mi libro y otros es que destaca que la Filosofía nos ayuda a vivir mejor, y está escrita desde el optimismo, la esperanza y la luminosidad. Creo que hasta ahora no se había hecho nada parecido porque no hay ninguna publicación actual que ponga el énfasis en la exaltación de la vida y la dignificación del ser humano", declara el autor. Además, el estilo, transparente, sencillo y asequible, del texto es ideal para buscar el contacto con el lector no especializado. "Ojalá sirviera para acercar a los filósofos al público", nos cuenta.

Rafael Narbona concluye su entrevista lanzando un mensaje a todos los que lo quieran escuchar y compartir: "No hace falta que pase nada extraordinario para ser feliz".