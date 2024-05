'Manon Lescaut': el primer gran Puccini para cerrar la cita lírica

La soprano malagueña Berna Perles, el tenor Carlo Ventre, el barítono Rodrigo Esteves y el bajo Giacomo Prestia protagonizan la versión de 'Manon Lescaut' que cierra la próxima semana la 35 Temporada Lírica del Teatro Cervantes de Málaga. Así, el viernes 24 y el domingo 26 de mayo subirá el telón de una producción comandada en el foso por el maestro barcelonés Daniel Montané y en la escena por el florentino Pier Francesco Maestrini con la que se conmemora en la Costa del Sol el Año Puccini.

El editor Giulio Ricordi se empeñó en que Giaccomo Puccini no compusiera 'Manon Lescaut': la novela del abad Prévost ya había tenido un adaptación operística reciente, la de Massenet, que, además, había gozado de un notable éxito. Puccini se mantuvo en sus trece: «Manon es una heroína en la que creo y por lo tanto no puede dejar de ganar el corazón del público. ¿Por qué no van a existir dos óperas sobre Manon? Una mujer como Manon puede tener más de un amante. Massenet la siente como francés, empolvada y con minués; yo la sentiré como italiano, con una pasión desesperada», razonó el músico. Y consiguió la primera ópera de su repertorio en lograr el aplauso unánime y también uno de los momentos más sublimes de su catálogo, esa Sola, perduta, abbandonata...

Manon es el prototipo de femme fatale que a través de su magnetismo sensual inagotable lleva a la desgracia a cualquier hombre; pero no hablamos de una Carmen o una seductora sin escrúpulos, sino de un personaje bastante más complejo: Manon, que va para monja pero cuyo descubrimiento de los placeres de la vida termina por desviar su camino, es amoral pero también tierna, engaña pero también es ingenua... Al final no fueron dos sino hasta ocho las óperas compuestas para contarnos su historia.

Desde 1971

El ciclo organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través de la empresa municipal Málaga Procultura, patrocinado por Unicaja y Fundación Unicaja y en el que colaboran el Grupo Quirónsalud, Fundación Sando e Idealista recupera así un título que no se escenificaba en Málaga desde 1971 y que resultaría fundamental para el impulso de la trayectoria del compositor de Lucca, de cuyo fallecimiento se cumplen cien años el próximo mes de noviembre.

Montané, cuya batuta ha dirigido más de 60 óperas y que actualmente es el director principal del Staatstheater Mainz (Alemania), estará al frente de la Orquesta Filarmónica de Málaga y de un reparto vocal en el que además de Perles dando vida a Manon Lescaut, Ventre en el papel de Renato des Grieux, Esteves como Lescaut y Prestia en el rol de Geronte de Ravoir destaca la intervención del tenor Manuel de Diego, que hará de Edmondo y también encarnará al farolero.

Junto a ellos, Marcelo Solís (roles de posadero y sargento), Nicolás Calderón (maestro de baile), Mari Luz Román (músico) y Alejandro Moreno (comandante de marina) desempeñan los roles secundarios.

Se trata, han valorado, de «un reparto de primer nivel para abordar el título con el que Puccini tomaba el testigo de Verdi en la ópera italiana, una obra que condujo el verismo a la máxima expresividad y crudeza y en cuyo plano musical se advierte el influjo de Wagner». Las voces del Coro de Ópera de Málaga y un nutrido equipo de figurantes completan el equipo humano que se moverá en escena bajo la dirección de Maestrini.

Manon Lescaut zanja la 35 Temporada Lírica, que puso en escena en 2023 Doña Francisquita (29 de septiembre y 1 de octubre) y Le nozze di Figaro (1 y 3 de diciembre) y que continuó este año con la premiada coproducción entre el Teatro Cervantes y el Teatro Villamarta de Jerez de Dialogues des carmélites (16 y 18 de febrero).