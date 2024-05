Ernesto Artillo se imagina un tablao

«Lo más importante es que somos artistas que hemos roto esos códigos del tablao pero sabemos ir a ese lugar». Rocío Molina (Málaga, 1984), una de las bailaoras actuales con mayor proyección y reconocimiento. Lo hace en un proyecto efímero, de representación única, que tuvo lugar el viernes y el sábado en el Patio Sur del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque de Madrid. Tablao es un proyecto del artista indisciplinar -según su propia descripción- Ernesto Artillo (Málaga, 1987) que acompaña a la instalación Tablao. Un archivo para el cuadro -que es, básicamente la escenografía de la obra- que entre el 17 de abril y el 12 de mayo ha podido visitarse en el espacio cultural.

A Molina la acompañaron en el escenario, una réplica del tablao madrileño Corral de la Morería, el también bailaor Andrés Marín (Sevilla, 1969), el cantaor Niño de Elche (Francisco Contreras Molina -Elche, 1985-), y el guitarrista Raúl Cantizano (Sevilla, 1973), que sustituye a última hora a Yerai Cortés. «En un momento en el que parece que todos los artistas están llamados a tener un discurso muy concreto que se refleje muy claramente en un dossier y tenga que estar, de alguna manera politizado, la idea era crear un espacio en el que no tengan que comunicarse más que a través del arte».

Referencia

Para lograrlo, Artillo ha tomado la referencia de uno de los tablaos más emblemáticos de Madrid, pero cambiando su contexto. Su espacio escénico se reproduce con fidelidad, pero en esta ocasión Artillo le despoja de toda decoración -aparece completamente pintado de blanco-, para ser mostrado en un espacio de exhibición y al que acudió un público poco habitual de los tablaos -público local que frecuenta los espacios culturales contemporáneos-. «Simplemente, cambiar el contexto transforma todas las lógicas que lo componen», indica Artillo. «Puedes ver al elenco más contemporáneo, una especie de elenco galáctico, haciendo una cosa supuestamente muy ortodoxa, un espectáculo de tablao».

La premisa de esta propuesta improbable es, pues, improvisar, que ocurra algo libre, único, y que ofrezca la posibilidad de brillar a unos artistas en un espacio muy minoritario en el que, por ser un elenco muy solicitado, es difícil encontrar en unas condiciones así. «Quería ofrecerles un espacio, del que ahora están muy alejados, solamente para que vuelvan a él para su placer, que les permita expresar su espontaneidad», explica Artillo. «El flamenco es un archivo constante, una obra inacabada, un círculo infinito que va girando y cuando parece que ya no tiene retorno vuelve otra vez al punto de origen, pero de una manera diferente».

Los tablaos son espacios que combinan la restauración y espectáculos de flamenco en vivo a los que acude un público fundamentalmente extranjero. Fueron creados en la década de 1950 al amparo del Ministerio de Información y Turismo y se desarrollaron fundamentalmente en las zonas que más turismo atraían -Madrid y Costa del Sol-, aunque no fueron exclusivos de estos lugares, y desde entonces han sido un soporte profesional para los artistas del flamenco, una fuente de ingresos segura para los momentos en los que escasean otro tipo de opciones -giras, estrenos en teatros- además de ser una escuela imprescindible para curtirse en escena.

Instalación

Tablao. Un archivo para el cuadro se creó en 2023 para celebrar el 15 aniversario del Centro de Arte 2 de Mayo (CA2M), el museo de arte contemporáneo de la Comunidad de Madrid. Allí se presentó la instalación de Ernesto Artillo y el espectáculo por primera vez. «Para mí supuso ir a un lugar de placer totalmente, fue muy divertido», explica Molina sobre la experiencia. «Fue muy seductor incorporarme al proyecto, porque yo trabajo mucho sobre la melancolía, estoy intentando recuperar aquello que sentía esas primeras veces que bailaba y una de las sensaciones más potentes era bailar en un tablao».

Aunque respetaron los códigos de los bailes en el tablao, en el CA2M todo fue improvisado. Tanto, que Molina se sorprendió bailando unas sevillanas con Andrés Marín, «algo que nunca bailaría», dice. Era la primera vez que ambos bailaban juntos. Para Marín también fue aquella una ocasión especial. «Yo no he salido a bailar mucho con mujeres, porque no es lo mío, y encontrarme con ella es muy atractivo, porque es muy generosa», explica.

Pero la idea es precisamente que cada representación sea única. «Que siempre sea irrepetible para mí es imprescindible», dice Artillo. En esta ocasión, el espacio marca las premisas que Artillo ha propuesto a los flamencos. Levantado en 1717 para albergar la sede de la Guardia de Corps -soldados de élite dedicados a la seguridad de los Borbones-, antes de ser centro de cultura contemporánea Conde Duque fue un espacio militar con diferentes usos. «Este pasado militar me parece una buena idea para hablar de esta condición bélica en la que vivimos ahora», dice Artillo. Algo que se mostrará desde la propia escenografía -el tablao aparece en descomposición, como en ruinas tras un ataque militar-, pero estará también en las referencias que se muestren en escena y que tienen que ver con la historia del flamenco y las propias carreras de los artistas que forman parte de Tablao. Para respaldar su propuesta, Artillo se ha apoyado en la investigadora Alicia Navarro, especializada en danza y flamenco. «Ella le da un soporte teórico al trabajo que yo hago desde la intuición», explica Artillo, «que le añade capas que ni siquiera yo he visto».

Yerai Cortés, Rocío Molina y Niño de Elche están conectados en diferentes proyectos -Cortés y Molina participan del más reciente trabajo discográfico de Contreras, Flamenco. Mauselo de celebración, amor y muerte, Molina y Cortés trabajan juntos en un espectáculo de la bailaora (Vuelta a uno, actualmente de gira) y Niño de Elche forma parte del elenco del más reciente espectáculo de Molina, Carnación, que estrenó en 2022 en la Bienal de Venecia. Los tres, además, han trabajado con anterioridad en diferentes proyectos de Artillo.

Artillo está involucrado, de hecho, en nuevos proyectos flamencos, algunos con estos mismos artistas, como el próximo disco de Niño de Elche, Cante a lo gitano, o un estreno reciente no mostrado en España aún, Prender, un acto de combustión, del bailaor Choro Molina, en el que trabajan junto a Rocío Molina. Además, está involucrado en el nuevo estreno del bailaor Manuel Liñán, Muerta de amor (que se podrá ver el próximo mes de junio en Teatros del Canal de Madrid).

Para Marín, este proyecto es la primera vez con los tres. Lo que le atrajo fue precisamente poder unirse a este elenco. «Es un proyecto que habla de la vanguardia del flamenco», sentencia. También con Artillo, que lleva algunos años trabajando sobre la identidad en diferentes soportes -moda, audiovisual, fotografía-, incluido el flamenco. «Forma parte de mi vida», explica Artillo. «Yo creo que lo que más me atrae de él es su constante lucha por definirse. Todo el mundo trata de nombrarlo de una manera que sea una sola cosa, pero se expande de formas muy diversas y esto es precisamente lo que le hace enriquecerse, así que creo que es un medio con el que puedo entenderme bastante bien».