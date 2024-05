El RED Friday de La Térmica regresa el 7 de junio con los directos de Lisasinson y Fran Laoren

El Centro Cultural La Térmica de la Diputación de Málaga celebra el próximo 7 de junio su segundo RED Friday del año, una de las citas más consolidadas y emblemáticas del centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga. En esta nueva etapa, el formato da un giro hacia un encuentro de artes vivas, con más música, teatro, danza y performance, con diseño y moda en una programación dinámica y diversa de seis horas ininterrumpidas, que prestará especial atención a la temática Lgtbiq+ en el mes del Orgullo.

Según señalan en un comunicado, el objetivo es proponer una experiencia de arte inmersivo y, para ello, estarán en concierto Fran Laoren, Lisasinson, Humo y Óxido, García Picasso, los set de los Dj Dennis More y Moderno y las performance y actuaciones de Carlos Novella, Judith Gómez y Alejandro Morales. Además, la Cápsula RED Fashion mostrará las creaciones de siete diseñadores malagueños.

También destaca el carácter solidario de esta nueva etapa, ya que la recaudación irá destinada a cinco organizaciones no gubernamentales: la asociación en defensa de la atención a la anorexia nerviosa y la bulimia Adaner; la asociación para la inclusión de personas con Síndrome de Down, Down Málaga; AVOI, la asociación de voluntarios de cáncer infantil; al refugio de animales Galgos en Familia; y la asociación cultural de Málaga Irreconciliables. Las entradas pueden adquirirse desde este lunes a partir de las 20:00 horas.

Programación para el 7 de junio

"Grandes melodías, guitarras furiosas, estribillos pegadizos y una frescura contagiosa libre de complejos y descaradamente vital", así se definen Lisasinson, la banda que salió al mercado con su primer mini LP, 'Perdona mamá', en 2021 y cuyo primer álbum, 'Un año de cambios' salió el pasado 2023 con éxitos que les ha llevado a actuar por festivales y salas de todo el país. Ellas, cabezas de cartel del RED Friday junto a Fran Laoren, se subirán al escenario Cervezas Victoria a partir de las 21.30 horas.

Otro concierto de la noche, también en el escenario Cervezas Victoria (a las 20.30 horas) será el de Fran Laoren, una de las voces que está marcando el camino del nuevo pop en España. Su música fusiona el hyperpop, la canción de autor, el country y el pop electrónico. El artista murciano empezó su carrera musical en 2017 con diversos singles que conformaron un largo en 2020. En Málaga sonarán también los temas de 'Solo hay un camino', su tercer disco.

En el escenario Patio del Tiempo, a partir de las 21.00 horas, el artista, productor y cantante granadino García Picasso se volcará en un show en directo con un set divertido, performático y orientado al baile, en el que no solo cantará y tocará percusiones. También habrá momentos para la sensualidad y el folclore. García Picasso lanzará en octubre su álbum debut, 'Meninas'.

El Dj malagueño Dennis More, habitual en fiestas y clubes del panorama Lgtbq+ de todo el país, comenzó en 2021 en Torremolinos. Su afición a los grandes del pop, desde Madonna, Queen y Michael Jackson a Alaska y Miguel Bosé, le llevó también a descubrir nuevos artistas e interesarse por el género urbano. Todo esto lo combina en sus espectáculos gracias a una mezcla perfecta con el dance, su imagen y sus enérgicos bailes.

También actuarán en el Patio del Tiempo el dúo Humo & Óxido. En busca su propio estilo dentro del mestizaje de géneros como el glam, electro pop, eurodance, electroclash y música electrónica de baile con la actitud del punk y la new wave, sus letras son provocadoras y su imagen, un canto a la sexualidad vivida sin prejuicios.

Dj Moderno cerrará la noche con las propuestas de su último trabajo. Con más de 20 años de experiencia a sus espaldas, publicando remixes de bandas indies nacionales e internacionales, produciendo música para cine y publicidad y actuando en festivales y salas de todo el país, llega a La Térmica con un directo a caballo entre el indie pop rock, alternativo y electrónica.

Además de los directos y sesiones de Dj, las performances serán protagonistas de la programación de los nuevos RED Fridays. La tarde comenzará (19.00 horas) con Carlos Novella y la acción 'Pequeños fuegos', una creación entre la danza, la performance y la improvisación en la que se usan zapatos de distintas formas, tamaños y estilos como contenedores de experiencias y elecciones.

Con 'Esperanza y perdición' (a las 20.00 horas), la artista Judith Gómez propone una plegaria a través de una intervención en el espacio, con varios cuadros visuales inspirados en lo divino, el surrealismo y la necesidad interior del artista.

A las 21.00 horas llegará Alejandro Morales y su pieza 'Doppelgänger', una acción inspirada en la mítica serie de televisión 'Twin Peaks' que, con elementos visuales y físicos, a través de varias herramientas, se entrará en un juego por habitar el cuerpo del artista en un duelo entre el bien y mal.