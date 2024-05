"Ponerme pañal fue la mejor decisión": cómo ir a un concierto de Taylor Swift y no morir en el intento entre pulseras y lentejuelas

Después de una larga espera, la cuenta atrás ha terminado. En menos de 48 horas, el Santiago Bernabéu de Madrid abrirá sus puertas a las miles de personas que asistirán a uno de los eventos musicales más importantes del momento: The Eras Tour de Taylor Swift. Entre las largas colas de espera para entrar, la actuación previa de la banda telonera y las tres horas de concierto de la artista americana, los asistentes estarán en el estadio casi 12 horas para las que necesitarán un buen 'kit de supervivencia': mucha agua y comida, un buen outfit inspirado en el repertorio musical de la artista, muchas pulseras de la amistad y, para los más previsores, hasta un pañal.

El concierto de Taylor Swift no se reduce solo al tiempo en el que la artista americana ofrece un gran show sobre el escenario del Bernabéu, sino que muchas de las personas que asisten a este evento llevan días preparándose para esta gran cita. Los fans de la artista, que se autodenominan swifties, marcaron esta fecha en sus calendarios desde el momento en el que consiguieron las entradas, hace aproximadamente un año.

A la hora de prepararse para asistir al concierto, los swifties no solo han tenido en cuenta que tienen que llevar agua y comida para aguantar las horas en la cola, sino que también se han estudiado el mapa del Santiago Bernabéu para saber cuál es la puerta por la que tienen que entrar o, incluso, han comprado pañales para adultos para evitar ir al baño durante el concierto y no perderse ninguna canción.

Resulta raro escucharlo, pero sí, para muchos de los fans de la artista la idea de utilizar un pañal para adultos ha sido una de las mejores opciones para evitar ir al baño durante las casi seis horas de concierto. “Para mí fue la mejor decisión que pude haber tomado” cuenta una de las fans, Eira Scheper, que asistió al concierto que tuvo lugar el pasado 18 de mayo en Estocolmo.

“Soy una persona que, si me pongo nerviosa, me entran más ganas de ir al baño, y lo vi en un video de una chica americana que dijo que ella se puso pañal cuando fue al concierto, y pensé que no era mala idea” explica esta chica. Además, Scheper también tuvo en cuenta que, gracias a sus entradas VIP, iba a estar muy cerca del escenario, por lo que, si quería ir al baño en cualquier momento del concierto, tanto para ir como para volver a su sitio, iba a tener que sortear a unas 10.000 personas, aproximadamente, que podían suponer “unos 40 minutos muy fácilmente” y no pensaba perderse “ninguna canción de esta mujer para ir al baño, porque no hay ninguna que pueda sacrificar”.

La importancia del outfit

Desde el comienzo de la gira, los fans de Taylor le han dado mucha importancia a la ropa con la que asisten a los conciertos de la cantante. Las lentejuelas, las faldas de tul, el rojo o los colores pastel son algunos de los elementos que más predominan entre los diferentes outfits que se han podido ver por las redes sociales de personas que ya han estado en los conciertos. “Casi todo el mundo lo que hace es escoger una de las eras de Taylor o una canción con la que más identificado te sientas o, incluso, hay gente que recrea los outfits que lleva ella durante el concierto” cuenta Scheper.

“Son cosas que fomentan el sentimiento de comunidad” explica esta fan, que cuenta que durante el concierto en Estocolmo era muy común que la gente te preguntara por el outfit y en qué te habías inspirado para escogerlo o, simplemente, se pararan unos con otros a hacerse fotos para luego tener en el recuerdo.

Intercambio de ‘pulseras de la amistad’

Otra de las curiosidades que se pueden ver durante estos conciertos es que hay mucha gente que lleva el brazo lleno de pulseras de abalorios de colores vibrantes y llamativos. Para los fans de la cantante estas pulseras son conocidas como “pulseras de la amistad”.

Las fans de Taylor comenzaron a intercambiarse y regalarse estas pulseras de la amistad durante los primeros conciertos de la carrera de la artista, pero durante este The Eras Tour han ganado gran importancia. Debido a esta tradición, son muchos los fans que llevan días en sus casas preparando estas pulseras, en las que introducen colores o palabras en referencia a alguna de las canciones de Taylor, para luego intercambiarlas durante los conciertos.

“Yo me hice como 15 o 20, que es un buen número de pulseras, pero había chicas que llevaban un cinturón entero con unas 500 pulseras, sin exagerar” explica Scheper. “Al compartir estas pulseras lo que haces es que creas conversaciones con las otras personas”, ya que se preguntan por sus canciones o épocas favoritas.

Un repaso a su carrera musical

De entre sus más de 200 canciones, Taylor Swift ha escogido 46 para hacer un repaso por las distintas 'eras' que componen su carrera musical. Del total, solo ocho pertenecen a su último disco, The Tortured Poets Department, que la artista publicó el pasado 18 de abril. Este último lanzamiento ha supuesto un cambio en los conciertos, ya que la artista decidió fusionar los álbumes folklore y evermore en una misma era.

Tras estos cambios, estas son las canciones que la artista americana ha cantado en los conciertos que ha hecho por Europa hasta la fecha:

Lover

Miss Americana and the Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need to Calm Down

Lover

Fearless

Fearless

You Belong With Me

Love Story

Red

22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well (10 minute version)

Speak Now

Enchanted

Reputation

… Ready For It?

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do

Folkmore (Folklore + Evermore)

cardigan

betty

champagne problems

august

illicit affairs

my tears ricochet

Marjorie

willow

1989

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

The Tortured Poets Department (su último disco)

But Daddy I Love Him

So High School

Who’s Afraid of Little Old Me?

Down Bad

Fortnight

The Smallest Man Who Ever Lived

I Can Do It With A Broken Heart

Midnights

Lavender Haze

Anti-Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind

Karma

Uno de los momentos más esperados por los swifties durante los conciertos es la parte en la que la artista canta dos canciones en acústico con su guitarra, pero se desconoce cuáles van a ser. Estas son conocidas por los fans como "canciones sorpresa" y probablemente solo las toque en ese concierto durante toda la gira. Debido a esto, los fans han llenado las redes sociales de quinielas sobre cuáles serán las "canciones sorpresa" en Madrid.

Durante los dos conciertos en la capital, Taylor Swift ofrecerá a las casi 100.000 personas que llenarán el Bernabéu tres horas de show con múltiples cambios de vestuario inspirados en las diferentes eras y distintas escenografías y coreografías con las que contará a nivel visual cada una de las canciones, dando lugar a momentos que quedarán grabados en la memoria de muchos de sus fans.