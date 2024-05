Muere el pintor Manuel Franquelo a los 71 años

El artista malagueño Manuel Franquelo, pintor, dibujante, fotógrafo e ingeniero, ha fallecido a los 71 años, según ha informado la Galería Marlborough, que le considera uno de los más importantes representantes del arte contemporáneo en España.

La galería, que representó al artista en seis exposiciones desde 1999 en Madrid, Barcelona y Nueva York, ha recordado su trabajo, "centrado en la interpretación del mundo a través de lo insignificante y lo cotidiano" y para lo que se inspiró "en la filosofía orientada a objetos".

Desde los años ochenta inició una búsqueda radical de los límites de la pintura como representación y desde finales de los noventa emprendió nuevos proyectos a través del dibujo y otras prácticas tomadas de la ingeniería y la fotografía científica.

Además, fue cofundador de Factum Arte, junto con Adam Lowe, para la preservación digital y física del patrimonio cultural a escala mundial y desarrolló el escáner tridimensional 'Lúcida', con lo que abrió un nuevo camino para la preservación de las tumbas del Valle de los Reyes en Luxor, de pinturas de la colección National Gallery de Londres, del Museo del Prado o del Museo del Louvre entre muchos otros, recuerda la galería de arte.

En el año 2000 impulsó la creación del Centro de Investigación y Desarrollo de la Estampa Digital, en la Calcografía Nacional, que trabaja en el empleo de las nuevas tecnologías aplicadas al arte gráfico.

Franquelo fue galardonado con el Premio Nacional de Grabado en 1998 y su obra fue expuesta en museos y galerías de todo el mundo, entre las que figuran Michael Hoppen Gallery de Londres, Nagasaki Art Museum en Japón, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid, International Center of Photography de Nueva York o ZKM de Karlsruhe, Alemania, comisariada por Bruno Latour y Peter Wibel.

Su limitada producción forma parte de colecciones nacionales e internacionales como las del Huston Museum of Fine Arts; el Nagasaki Art Museum; la Royal Photographic Society de Bath; la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, y la Colección BBVA, entre muchas otras. Asimismo, participó activamente en ferias internacionales como Paris Photo; The Photography Show, Nueva York; The Armory Show, Nueva York; y ARCO, en Madrid.