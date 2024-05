El Real Madrid no es real y nadie quiere que lo sea

En los últimos minutos contra el Bayern, mi casa se convirtió en una extensión del Bernabéu, el Paseo de la Castellana reducida a una familia y una silla agolpada con violencia contra el suelo. De la misma forma, en un hervidero de emociones donde respirar era secundario. Así veía a mi hermana, que exhalaba con la firme creencia de que ese oxígeno se pudiese compartir entre los 11 de blanco que agonizaban en el césped. Yo, de forma instintiva, contrario al sentimiento general de desazón y desesperada esperanza, sonreí. En mi liberada banda izquierda de salón, recorriendo las huellas de unos 90 minutos de ocasiones falladas e improperios en consecuencia, sonreí aceptando la derrota desde mi trinchera televisiva. Y más que aceptarlo, lo veía justo. Por primera vez, quise que el árbitro pitara el final y los títulos de crédito se fundieran con el negro.

Pienso que no se puede ser el héroe de todas las historias, el protagonista de las mismas gestas. Como también veo el cine, fábula de la vida, escribir a un personaje es concatenar aciertos y errores. Una narrativa para ser verosímil depende de este binomio, de aprender a esquivar terrenos pantanosos tras haberte engullido en él. Porque otear la derrota sin mirarla de frente no es humano. Real.

No, el Real Madrid no es real. Nadie quiere que lo sea, sólo yo. Hay victorias que ocurren en el fútbol y en la vida esos balones ni siquiera rozan la portería ,y menos aún, atraviesan la red. Hay Champions que se ganan en la ficción, la misma historia universal: el espíritu de la remontada, de que los villanos son vencibles gracias a la virtud de creer. Somos mejores porque creemos no porque el balón lo dicte. La objetividad la marcan los analistas y por eso (casi siempre) pierden. Explicar un sentimiento es franquear la utopía, y quienes lo saben disfrutan de Love Actually por Navidad o Mamma Mia a la puertas del verano. Le doy razón a lo que escribía Esteban Hernández sobre la necesidad de que las películas tengan finales felices: «La cultura es en ocasiones performativa, es hora de que lo sea para bien. Vivimos en un entorno en el que las noticias cotidianas nos ofrecen múltiples ejemplos de lo corrupta y desagradable que son la vida política y la económica y que nos imbuyen de un estado de ánimo oscuro respecto de la vida social. De modo que encontrar algo de consuelo y de fuerza en las narraciones culturales se ha vuelto más necesario». Hernández invita a revertir el concepto, que el concepto de realidad no va de la mano con la justicia. Hay, de manera contradictoria, una mayor pedagogía en lo ficticio. «También por sentido de la realidad; del mismo modo que los buenos no ganan siempre, tampoco lo hacen los malos. Un final feliz, más que producir un bienestar narcotizante que nos permite volver a casa convencidos de que nosotros habríamos tomado las decisiones éticas correctas, nos anima a que tomemos esa clase de decisiones en el presente y en el futuro».

El Real Madrid es una película cuyos jugadores son el espejo donde querríamos reflejarnos, no por sus millones sino por la suerte diferencial de haber escalado la cima del éxito con los mismos pies y manos. Leyendas que antes estuvieron en el anonimato de un balón descorchado y una portería imaginada en la pared que paliaban la pobreza. Luka Modric fue un niño que jugaba en un parking de refugiados sobreviviendo en la Guerra de los Balcanes. Porto do Rosauna es una de las favelas más desfavorecidas de Sao Paulo y lugar donde Vinicius Jr soñaba con hacer magia.

Aquí viene la paradoja: ¿quién es David y Goliath en el relato? Los que fueron pobres ahora viven como dioses, desdeñan con su número de copas de Europa y entonan su superioridad desde lo alto de la revista Forbes. Empiezo a empatizar con los rivales, la altivez del ganador y su licencia para reconvertir narrativas de superación es insoportable. Ser una cosa u otra dependiendo de la fase del partido es jugar con unas reglas propias e incomprensibles, y vuelvo de nuevo, injustas. Mi error es encontrar en el fútbol una analogía de lo que es y no lo que debería ser el mundo. Extrapolar una especie de neorrealismo a lo Rosselini a un deporte es de pedantes. De necios. De querer encontrar un aguja en un pajar, y perderte en el pajar. Mi frustración es que siendo del Madrid no me parezco a ellos. Y si pierden podrían reconocerme sobre el campo. Sentirme aliviado de que en las grandes citas tendemos a encajar por la escuadra.